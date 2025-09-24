Чи закрили справу Ґонґадзе: дружина розповіла, чи знайшли замовників вбивства журналіста

Мирослава Ґонґадзе / © YouTube-канал Марічка

Журналіста Георгія Ґонґадзе вбили в ніч із 16 на 17 вересня 2000 року в околицях Києва, а його обезголовлене тіло знайшли за півтора місяця в Таращанському лісі Київської області. Хоча засуджено виконавців вбивства, замовники злочину досі не встановлені, а справа залишається однією з найгучніших в історії незалежної України.

Дружина загиблого, журналістка й громадська активістка Мирослава Ґонґадзе в інтерв’ю Марічці Падалко розповіла, на якому етапі зараз справа та чи не закрили її.

За словами Мирослави, протягом останніх чотирьох років правоохоронці не зв’язувалися з нею.

«Чесно, я навіть не знаю, на якому етапі ця справа зараз є. За останні чотири роки прокуратура зі мною про це абсолютно ніяк не спілкується. Справа була, залишалася в прокуратурі, і до президента Зеленського я ще останній раз з кимось в прокуратурі зустрічалася. За останні роки, з 2021 року, я практично не знаю, що з цією справою», — розповіла Мирослава Ґонґадзе.

Вона каже, що її не визнали потерпілою у справі про замовників вбивства чоловіка.

«Я була потерпілою під час виконавців злочину, а справа з замовниками якась дуже дивна. Я вимагала визнати мене потерпілою в справі про „самогубство“ Кравченка. Мене так само там не визнали потерпілою, тому не знаю, на якій стадії ця справа», — каже жінка.

Юрій Кравченко — міністр внутрішніх справ України у 1995-2001 роках. Засуджений за злочин Олексій Пукач свідчив, що саме Кравченко віддав наказ «прибрати журналіста».

У 2005 році, за день до допиту в Генпрокуратурі, Кравченка знайшли мертвим із двома вогнепальними пораненнями в голову — офіційно це було визнано самогубством.