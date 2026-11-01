ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
5 хв

Чи залишиться Україна без Інтернету через атаки Росії: як бути на зв'язку навіть під час блекаутів

Росія атакує дата-центри та телеком-інфраструктуру України. Чи загрожує нам повне відключення інтернету, як працює технологія xPON та як підготуватися до блекаутів.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Росія завдає ударів по дата-центрах

Росія завдає ударів по дата-центрах / © ТСН

Росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, і через обстріли практично по всій території нашої держави застосовують планові та аварійні відключення світла. Водночас одне з головних питань, яке турбує українців: як залишатися на зв'язку під час знеструмлень та чи може ворог позбавити нас доступу до інтернету після ударів безпосередньо по телекомунікаціях?

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Автономія у квартирі та нові загрози

Сергій Носов показує місце у своїй квартирі, яке до прийдешньої зими він готував заздалегідь: тут він встановив резервне джерело електроенергії на 7 кВт та інвертор — у випадку відключень усе це має забезпечити оселю автономною енергією.

Сергій Носов, господар оселі: «Це десь три дні точно, а може там навіть і тиждень, якщо економити. Коли зникає світло, воно автоматично перемикається на цей акумулятор. Коли світло з'являється, воно перемикається на місто та починає заряджатися».

Як і для будь-кого, хто працює вдома, світло для нього — це не лише про комфорт. Сергій працює психотерапевтом.

Побоюватися найгіршого сценарію Сергій став після масованих атак РФ по телекомунікаційній інфраструктурі України. Крім енергетики, з середини вересня ворог став прицільно бити, зокрема, по українських центрах обробки даних та інтернет-провайдерах. Відомо, що наразі знищено або критично пошкоджено щонайменше 10 великих дата-центрів та технічних вузлів провайдерів.

Чому українську мережу неможливо повністю паралізувати?

Утім, експерти заспокоюють: пошкодження окремих дата-центрів не означає, що Україна може повністю залишитися без інтернету чи зв'язку. Наші провайдери до можливих викликів готувалися вже кілька останніх років, і нині чимало з них мають резервні маршрути та альтернативні хмарні майданчики, які дублюються на декількох локаціях одночасно, в тому числі й за кордоном.

Олександр Глущенко, експерт з телекомунікацій: «Бо у разі втрати якоїсь гілки чи каналів зв'язку, щоб інтернет до абонентів йшов паралельними шляхами. Якщо раніше формула була "1+1" (це одна серверна, яка працює, ядро, і аналогічна лежить на складі в якості ЗІПа і резерву), то тепер формула "1+1+1"».

Українська цифрова інфраструктура має високий рівень стійкості, і її складно паралізувати. У парламентському профільному комітеті пояснюють: ринок інтернету в Україні ніколи не регулювався, і це сприяло високій конкуренції. Тож наразі маємо кілька тисяч операторів фіксованого інтернету.

Олександр Федієнко, народний депутат України: «Росія, Європа, інші країни — вони регулювали постійно свій інтернет, і вони залишилися таким чином, що в них є приблизно від 50 до 100 операторів, це максимум. Тобто, мовляв, кажуть, що щоб вимкнути Росію, треба знищити 20 операторів, щоб вимкнути ЄС — треба знищити ті ж самі 20 операторів. В Україні це тисячі».

Як зберегти інтернет під час блекаутів: технологія xPON та інші варіанти

Водночас деякі перебої в мережі можливі під час тривалих блекаутів. Таке вже ставалося і в попередні роки, коли стільникові оператори переходили на власні альтернативні засоби живлення, і щоб тривалість та якість покриття забезпечити якомога довше, пріоритетом для них була лише голосова передача даних.

Станіслав Прибітко, заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку цифрової інфраструктури: «Є енергонезалежна технологія xPON, підключивши яку, ви маєте можливість навчатися онлайн і працювати віддалено».

У Міністерстві цифрової трансформації розповідають про спеціальну технологію «оптика в дім», за якої домашній інтернет може працювати навіть під час відключень світла, адже для передачі даних використовується оптоволоконний кабель. Від центральної станції провайдера прокладається оптоволоконна лінія, сигнал по ній іде у вигляді світла і надходить безпосередньо до домашнього терміналу користувача. Головна перевага: між провайдером і абонентом немає обладнання, яке потребує живлення.

Станіслав Прибітко, заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку цифрової інфраструктури: «Якщо у вашого провайдера немає xPON-технології, то можна замовити її в іншого провайдера. Після підключення вам треба мати лише повербанк для того, щоб його підключити до Wi-Fi-роутера, до модема, і після цього у вас буде домашній інтернет стільки, скільки повербанк буде працювати. Тому майте їх кілька».

Такий оптичний інтернет у своїй оселі має і Сергій. Утім, він вирішив не покладатися лише на оптику — додатково замовив ще й супутниковий термінал Starlink.

Сергій Носов, господар оселі: «Тобто я завжди думав, що це щось супердороге, це там супутникові технології. Я подивився, що в нас в Україні з цим робиться. Є Starlink Mini, така базова версія. Але в Україні вона коштує там 20 тисяч гривень. Але якщо замовляти напряму з офіційного сайту Starlink, це 200 доларів. Тобто в два рази менше. І це те ж саме, ті ж самі умови. Отже, я замовив і зараз її чекаю».

Утім, експерти кажуть: така технологія підійде далеко не кожному користувачу — важливо мати живлення й місце з достатньо відкритим оглядом неба. До ризиків експерти додають і політичні вподобання головного акціонера компанії Starlink.

Як завжди залишатися на зв'язку

Фахівці наголошують: є й інші дієві способи, як лишатися на зв'язку чи то у великому місті, чи у віддаленій сільській місцевості:

  • Мати кілька SIM-карток різних мобільних операторів.

  • Підключити кілька постачальників фіксованого провідного зв'язку та робити ставку на оптичні технології (xPON).

  • Заздалегідь підготувати повербанки та зарядні станції.

  • Завчасно завантажити на свої девайси офлайн-карти, мапи укриттів, Пунктів незламності та важливі документи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 30 ЖОВТНЯ | МАРАФОН "ЄДИНІ НОВИНИ" НАЖИВО

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie