Чи залишиться Україна без Інтернету через атаки Росії: як бути на зв'язку навіть під час блекаутів

Росія завдає ударів по дата-центрах / © ТСН

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Росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, і через обстріли практично по всій території нашої держави застосовують планові та аварійні відключення світла. Водночас одне з головних питань, яке турбує українців: як залишатися на зв'язку під час знеструмлень та чи може ворог позбавити нас доступу до інтернету після ударів безпосередньо по телекомунікаціях?

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

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Автономія у квартирі та нові загрози

Сергій Носов показує місце у своїй квартирі, яке до прийдешньої зими він готував заздалегідь: тут він встановив резервне джерело електроенергії на 7 кВт та інвертор — у випадку відключень усе це має забезпечити оселю автономною енергією.

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Сергій Носов, господар оселі: «Це десь три дні точно, а може там навіть і тиждень, якщо економити. Коли зникає світло, воно автоматично перемикається на цей акумулятор. Коли світло з'являється, воно перемикається на місто та починає заряджатися».

Як і для будь-кого, хто працює вдома, світло для нього — це не лише про комфорт. Сергій працює психотерапевтом.

Побоюватися найгіршого сценарію Сергій став після масованих атак РФ по телекомунікаційній інфраструктурі України. Крім енергетики, з середини вересня ворог став прицільно бити, зокрема, по українських центрах обробки даних та інтернет-провайдерах. Відомо, що наразі знищено або критично пошкоджено щонайменше 10 великих дата-центрів та технічних вузлів провайдерів.

Чому українську мережу неможливо повністю паралізувати?

Утім, експерти заспокоюють: пошкодження окремих дата-центрів не означає, що Україна може повністю залишитися без інтернету чи зв'язку. Наші провайдери до можливих викликів готувалися вже кілька останніх років, і нині чимало з них мають резервні маршрути та альтернативні хмарні майданчики, які дублюються на декількох локаціях одночасно, в тому числі й за кордоном.

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Олександр Глущенко, експерт з телекомунікацій: «Бо у разі втрати якоїсь гілки чи каналів зв'язку, щоб інтернет до абонентів йшов паралельними шляхами. Якщо раніше формула була "1+1" (це одна серверна, яка працює, ядро, і аналогічна лежить на складі в якості ЗІПа і резерву), то тепер формула "1+1+1"».

Українська цифрова інфраструктура має високий рівень стійкості, і її складно паралізувати. У парламентському профільному комітеті пояснюють: ринок інтернету в Україні ніколи не регулювався, і це сприяло високій конкуренції. Тож наразі маємо кілька тисяч операторів фіксованого інтернету.

Олександр Федієнко, народний депутат України: «Росія, Європа, інші країни — вони регулювали постійно свій інтернет, і вони залишилися таким чином, що в них є приблизно від 50 до 100 операторів, це максимум. Тобто, мовляв, кажуть, що щоб вимкнути Росію, треба знищити 20 операторів, щоб вимкнути ЄС — треба знищити ті ж самі 20 операторів. В Україні це тисячі».

Як зберегти інтернет під час блекаутів: технологія xPON та інші варіанти

Водночас деякі перебої в мережі можливі під час тривалих блекаутів. Таке вже ставалося і в попередні роки, коли стільникові оператори переходили на власні альтернативні засоби живлення, і щоб тривалість та якість покриття забезпечити якомога довше, пріоритетом для них була лише голосова передача даних.

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Станіслав Прибітко, заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку цифрової інфраструктури: «Є енергонезалежна технологія xPON, підключивши яку, ви маєте можливість навчатися онлайн і працювати віддалено».

У Міністерстві цифрової трансформації розповідають про спеціальну технологію «оптика в дім», за якої домашній інтернет може працювати навіть під час відключень світла, адже для передачі даних використовується оптоволоконний кабель. Від центральної станції провайдера прокладається оптоволоконна лінія, сигнал по ній іде у вигляді світла і надходить безпосередньо до домашнього терміналу користувача. Головна перевага: між провайдером і абонентом немає обладнання, яке потребує живлення.

Станіслав Прибітко, заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку цифрової інфраструктури: «Якщо у вашого провайдера немає xPON-технології, то можна замовити її в іншого провайдера. Після підключення вам треба мати лише повербанк для того, щоб його підключити до Wi-Fi-роутера, до модема, і після цього у вас буде домашній інтернет стільки, скільки повербанк буде працювати. Тому майте їх кілька».

Такий оптичний інтернет у своїй оселі має і Сергій. Утім, він вирішив не покладатися лише на оптику — додатково замовив ще й супутниковий термінал Starlink.

Сергій Носов, господар оселі: «Тобто я завжди думав, що це щось супердороге, це там супутникові технології. Я подивився, що в нас в Україні з цим робиться. Є Starlink Mini, така базова версія. Але в Україні вона коштує там 20 тисяч гривень. Але якщо замовляти напряму з офіційного сайту Starlink, це 200 доларів. Тобто в два рази менше. І це те ж саме, ті ж самі умови. Отже, я замовив і зараз її чекаю».

Утім, експерти кажуть: така технологія підійде далеко не кожному користувачу — важливо мати живлення й місце з достатньо відкритим оглядом неба. До ризиків експерти додають і політичні вподобання головного акціонера компанії Starlink.

Як завжди залишатися на зв'язку

Фахівці наголошують: є й інші дієві способи, як лишатися на зв'язку чи то у великому місті, чи у віддаленій сільській місцевості:

Мати кілька SIM-карток різних мобільних операторів.

Підключити кілька постачальників фіксованого провідного зв'язку та робити ставку на оптичні технології (xPON).

Заздалегідь підготувати повербанки та зарядні станції.

Завчасно завантажити на свої девайси офлайн-карти, мапи укриттів, Пунктів незламності та важливі документи.

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