Чи затримають пенсії в Україні через неоцифровану трудову книжку: стали відомі подробиці

Пенсійний фонд України рекомендує оцифрувати записи у трудових книжках, які зроблені до січня 2004 року / © ТСН

Реклама

Наприкінці вересня в Пенсійному фонді України зробили важливе попередження: до 10 червня 2026 року ПФУ вносить до реєстру застрахованих осіб відсутні відомості про трудову діяльність працівників на підставі оцифрованих трудових книжок.

«Кінцевий термін цього періоду спливає 10 червня 2026 року», — повідомили в ПФУ.

Та роз’яснили: «Щоб в електронній трудовій книжці відображалася інформація про всі періоди трудової діяльності працівника, у тому числі до 1 січня 2004 року, мають бути оцифровані відомості з паперової трудової книжки».

Реклама

Як з’ясував ТСН.ua, це викликало низку питань зокрема і у тих громадян, які станом на сьогодні отримують призначені їм пенсії.

«Наприклад мене неабияк налякала низка неофіційних новин про те, що можливі затримки пенсії тим, хто не завантажить скани трудової книжки з записами про стаж до 2004 року. Після того, як я прочитав про це, побіг до місцевого представництва Пенсійного фонду, де мені роз’яснили, що тим, кому пенсія вже призначена, не треба сканувати трудову, що пенсія як виплачувалась, так далі і буде», — поділився з ТСН.ua наш 61-річний читач із прифронтового Запоріжжя Микола Попов.

У Пенсійному фонді пояснюють також наступне: «Періоди трудової діяльності, набуті до 1 січня 2004 року, тобто до набуття чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», підтверджуються за даними трудової книжки, виданої при працевлаштуванні та оформленої в установленому порядку».

В коментарі для ТСН.ua у Пенсійному фонді України повідомили, що після того, як опублікували офіційну інформацію про рекомендацію оцифрувати частину паперової книжки із записами про стаж до 2004 року, певний час спостерігали, що в інформпросторі з’являлась неофіційна викривлена інформація про можливі наслідки ігнорування такої рекомендації.

Реклама

«Ситуація доволі проста та зрозуміла. Дійсно, закон передбачає певний термін на оцифрування. Але правових наслідків через те, що роботодавець чи сам громадянин не оцифрує трудову книжку не відбудеться», — пояснюють в ПФУ.

Та наголошують, що через російську агресію громадяни втрачають майно та документи, а ПФУ у даному випадку надає можливість зберігати відомості про стаж в електронному вигляді.

«З огляду на це логічно оцифрувати трудову книжку. У роботодавців є прямий обов’язок. Якщо громадянин не працює або знає, що його трудова книжка не оцифрована, то тоді може це зробити самостійно. У нас на web-порталі електронних послуг є відповідний функціонал. Це нескладно зробити. Крім того, ніхто не забороняє після настання цієї кінцевої дати звертатись до ПФУ за призначенням пенсії і долучати свою неоцифровану трудову книжку. Ми будемо розглядати цю інформацію та враховувати. Тобто оцифрування корисне тим людям, у яких є записи до 2004 року. Бажано їх мати в цифровому вигляді», — кажуть в ПФУ.

За даними Пенсійного фонду, трудові книжки багатьох мільйонів українців оцифровані. Крім того, в установі зазначають, що кожний може зайти на відповідний інтернет-портал та подивитись те, чи є всі записи щодо нього, чи чогось не вистачає.

Реклама

Резюмуючи, в ПФУ зазначають, що після появи офіційної новини про рекомендацію доцільності оцифрувати трудову книжку, в окремих медіа з’являлось багато маніпулятивної інформації. В установі наголошують, що, наприклад, чутки про затримку пенсій через неоцифрування трудової книжки не відповідають дійсності.

«Також це чутлива тема для українців, які зараз перебувають за кордоном. Обов’язку оцифровувати трудову книжку немає, є рекомендація про доцільність додати відомості із записами про стаж до 2004 року», — кажуть спеціалісти Пенсійного фонду.

За даними ПФУ, подати скановані копії паперової трудової книжки через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) можуть як роботодавці (через особистий кабінет страхувальника), так і працівники самостійно (через особистий кабінет застрахованої особи).

Раніше повідомлялось про те, що в Україні хочуть збільшити пенсію та змінити формулу розрахунку. Уряд готує нову формулу розрахунку для нарахування мінімальної пенсії.

Реклама