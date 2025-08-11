Чи завершиться війна після 15 серпня: експерт назвав вирішальні сценарії

Політолог Юрій Богданов назвав можливі після 15 серпня сценарії війни / © ТСН

Реклама

Напередодні 15 серпня (цього дня може відбутися зустріч президентів США та Росії) та невдовзі після того, як Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться, можливі два головних сценарії, які стосуються обстрілів України чи навпаки тимчасового повітряного затишшя.

Про них в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку політолог, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

«Стратегія Путіна полягає у тому, щоб змусити Україну піти на неприпустимі поступки. Я допускаю два варіанти», — каже Богданов.

Реклама

Та пояснює деталі: «Перший: Путін до 15 серпня показові обстріли Києва та далеких тилових міст може обмежити. Але при цьому ми бачимо, що прикордоння як страждало, так і страждає. Мені здається, що зараз Путін намагається перекинути провину за незавершення війни на Україну. Якщо він буде діяти раціонально, то він не буде обстрілювати. Буде намагатися переконувати Трампа».

Про другий варіант Юрій Богданов каже наступне: «А ось якщо перемовини будуть невдалими, тоді масовані обстріли тилових міст більш ніж ймовірні. Але станом на зараз по поведінці Путіна видно, що він дійсно перелякався вторинних санкцій і тиску США на покупців російської нафти. Тому і намагається максимально відтермінувати введення цих санкцій або взагалі їхнього скасування».

За словами Богданова, обстріли можуть поновитися, якщо перемовини будуть невдалими.

«На мою думку, у Путіна не буде бажання завершити війну до того моменту, поки він не буде її очевидно програвати. Або поки у нього не буде страху через те, що поки він не вийде з війни, то на нього чекає серйозна економічна та політична криза», — уточнює експерт.

Реклама

Та додає: «Тобто коли ризики завершення війни для нього будуть меншими, ніж її продовження. Тоді будуть реальні перемовини і обстрілів не буде. А до моменту, поки такої ситуації немає — ми повинні бути завжди готовими до атак, до того, що війна триватиме, до того, що Путін буде вдаватися до терору».

Як зміниться війна після 15 серпня

На це питання Богданов відповідає так: «Протягом багатьох місяців у Путіна нічого не змінюється — він хоче взяти під контроль Донецьку область. Прогнози експертів наразі таки, що для Путіна принципово захопити весь Донбас, а для цього треба створювати загрозу для Краматорська та Слов’янська. Ми бачимо, що на Сумщині російська армія зазнала серйозних невдач».

Експерт припускає, що для покращення своїх переговорних позицій Путін буде посилювати тиск на Донбасі.

Резюмуючи, Богданов додає, що єдиний фактор, який здатний змусити Путіна піти на справжні перемовини — це страх неможливості продовження війни.

Реклама

«Це його головний страх і ми маємо над цим працювати. Я дуже сподіваюсь, що американський президент або до зустрічі, або після анонсує санкції. Це посилить тиск на російську економіку. Саме це спонукає Путіна завершити війну і ніщо інше. Війна складається з трьох ключових факторів: гроші, гроші і ще раз гроші. Все інше — деталі. Якщо Трамп буде Путіну погрожувати і демонструвати свою сильну позицію, то зустріч може стати вирішальною. Якщо буде заглядати в очі і шукати там свого друга — то ні. Саме жорстка позиція Трампа може спонукати Путіна до реальних мирних переговорів. Це є ключовим».

Раніше повідомлялось про те, що Маркарова розповіла, як діятиме Трамп на переговорах з Путіним.

Читайте також:







