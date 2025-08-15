- Дата публікації
Чи "здасть" Трамп Україну: Клімкін вказав на цікаву деталь переговорів США і РФ
Павло Клімкін вважає, що переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть “жорсткими”.
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Дональд Трамп не «здасть» Україну під час переговорів з диктатором Путіним.
Про це він сказав у коментарі кореспондентці ТСН Валентині Доброті.
«У нього немає шансу, вибачте за не телевізійну термінологію, здати Україну, оскільки він буде виглядати слабаком. А виглядати слабаком — це точно не трампіська історія. Він навіть пожартував, що навіть якщо він отримає Москву і Пітер, він виглядатиме тим, хто не зробив найкращу угоду», — пояснив Клімкін.
Український дипломат зазначив, що переговори Трампа і Путіна будуть «жорсткими».
«Але тим не менше це демонструє, що з ним переговори будуть жорсткими. Тобто те, що він міг дати Путіну на початках своєї каденції, навряд чи, я б сказав, в принципі не можливо зараз. Тому це вже така особиста політична понятійна історія. Вийти на сьогоднішньому етапі без особистих втрат для себе як політика, який, як він сам написав, керує Штатами і світом, вже неможливо», — каже Клімкін.
Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа з Путіним розпочнеться о 22:00 за київським часом.