Чи здатна Росія захопити Харків, Суми, Одесу чи Дніпро: ШІ дав прогноз на два роки

Мешканці Харкова, Сум, Дніпра та Одеси добре знають, що означає жити під постійною загрозою обстрілів. Щоденні вибухи та страх можливого наступу російських військ стали частиною реальності в Україні.

Штучний інтелект (GPT-5) дав прогноз, чи існує ризик нового наступу РФ на ці міста та як може змінитися ситуація на фронті протягом найближчих двох років.

Харків

Це найбільш вразливе велике місто через близькість фронту. Росія періодично докладає зусиль у напрямку Харківщини. Але повномасштабне захоплення великого міста — ресурсозатратне та ризиковане.

За прогнозом ШІ, найближчі 1–2 роки — ймовірні локальні атаки російської армії, просування в околицях, артилерійські удари та атаки дронами, але не повна втрата контролю над Харковом.

Суми

Розташування близько до кордону з РФ підвищує ризик «розвідок у глиб”і прикордонних операцій. Втім, щоб увійти до самих Сум, російській армії потрібен повноцінний наступ, який наразі виглядає малоймовірним, вважає ШІ.

Одеса

Через морське сполучення, відстань від фронтових ліній і значущість порту, повна сухопутна окупація Одеси — непроста задача для Росії. Набагато реалістичніше, на думку штучного інтелекту, — блокади, морські загрози, удари по порту та інфраструктурі.

Дніпро

Дніпро — важливий логістичний і транспортний хаб із мостами через річку Дніпро. Його окупація вимагатиме просування армії РФ значно вглиб території, що сьогодні — надто дорогий військовоопераційний задум. Швидше у найближчі місяці можливі удари по мостах, інфраструктурі та спроби дестабілізувати тил, вважає ШІ.

Зауважимо, що матеріал створено з використанням штучного інтелекту. Публікація має інформативно-розважальний характер і не є офіційним чи перевіреним джерелом даних. Прогнози, сформовані за допомогою ШІ, можуть базуватися на аналітиці відкритих джерел, однак їхня точність не гарантується. Тому перед тим, як робити будь-які кроки, що можуть вплинути на ваше життя, здоров’я чи фінансовий стан, варто перевіряти інформацію у надійних джерелах або консультуватися з експертами.