Чи з’являться в Україні електронні повістки: думка адвоката

Теоретично реалізувати даний функціонал — електронні повістки в ході мобілізації в Україні — дуже можливо, і це не є якоюсь складною процедурою.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив адвокат Роман Ухов.

За його словами, по-перше, необхідно внести зміни в підзаконні нормативно-правові акти, а саме в постанову Кабінету Міністрів, яка регулює мобілізацію та, як мінімум, порядок використання програмного забезпечення «Дія».

«Тобто, якщо будуть внесені зміни підзаконними актами, а це може зробити Кабмін у будь-який день в порядку реалізації норм чинного законодавства, то необхідно буде трохи змінити функціонал і теоретично зможуть органи державної влади, а саме Міноборони або Збройні сили України, тобто ТЦК та СП в даному випадку, надсилати повістки засобами електронного зв’язку», — пояснив адвокат.

Тобто наразі будь-яких перепон цього приводу немає, зазначив Роман Ухов.

Крім того, за словами адвоката, у постанову 560 щодо порядку проведення мобілізації вже давно імплементована норма, що повістки можуть підписуватися електронними цифровими підписами.

«Також покладено на військовозобов’язаних та резервістів повідомляти органи ТЦК, якщо у військовозобов’язаних є електронна пошта», — додав Роман Ухов.

Єдина проблема, за його словами, буде з підтвердженням отримання електронних повісток:

«Оскільки навіть зараз існує норма, коли повістки направляються до особи „Укрпоштою“, а особа ці повістки не отримує. Та якщо особа звертається до суду щодо оскарження дій щодо накладання штрафу або щодо оголошення в розшук за повісткою сповіщення, по якої не було, то 60% суд може скасувати такі дії ТЦК через недоведення, що дійсно особа була повідомлена про вчинення таких дій».

Тому автоматичної кримінальної відповідальності навіть за надсилання повістки засобами електронного зв’язку, на думку адвоката, не буде.

«Суди не будуть притягати до кримінальної відповідальності та органи досудового розслідування не будуть висувати обвинувачення. Однак притягнення до адміністративної відповідальності, вчинення дій щодо розшуку особи, накладання певних обмежень, які наразі передбачені щодо користування транспортними засобами та інші обмеження щодо паперових повісток, вони застосовуватись можуть», — вважає Роман Ухов.

На його думку, реалізація такого функціоналу обмежується тільки тим, що наразі наше суспільство не дуже цей факт сприймає. Окрім того, аналогічні методи вже існують в країні-агресорці.

«Тобто Росія такі самі дії використовує щодо сповіщення своїх військовозобов’язаних і я думаю, що таке ототожнення цей процес гальмує, однак цей функціонал може бути легко реалізований протягом двох тижнів, якщо на це буде відповідне рішення виконавчої влади», — каже адвокат.

Роман Ухов додає, що попри заяви Міноборони, на його думку, в Україні прийдуть до впровадження електронного оповіщення військовозобов’язаних:

«Я думаю, що ми протягом, можливо, пів року до цього прийдемо, оскільки, дійсно, це ж паперові послуги, які додають навантаження на бюджет. І я думаю, що протягом пів року або протягом року ми прийдемо до такої форми сповіщення військовозобов’язаних. Окрім іншого, можливо, навіть буде реалізований функціонал не направлення саме повістки, а сповіщення в застосунку «Резерв+» або «Дія», що було направлено повістку органами ТЦК… Окрім іншого, ніхто не забороняє направляти таке сповіщення, наприклад, СМС-зв’язком. І відцифровізувати це певним чином».

