Курс валют в Україні / © ТСН.ua

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До кінця листопада різких стрибків на валютному ринку в Україні не очікується — можливі лише незначні коливання в межах 20 копійок. Національний банк утримуватиме офіційний курс долара, оскільки наразі це залишається єдиним дієвим інструментом для стримування зростання цін у країні.

Такий прогноз озвучив економіст Олег Пендзин у коментарі ТСН.ua.

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Чому НБУ утримуватиме долар замість підвищення ставки

За словами експерта, нещодавно фахівці Нацбанку суттєво погіршили прогноз інфляції на поточний рік — очікування зросли від 10% до 12,5% річних. Щоб загальмувати темпи здорожчання, регулятор підвищив облікову ставку на 0,5% — до 16,5% річних, однак в умовах війни цей механізм майже не діє.

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Олег Пендзин, економіст:

«Незначні коливання курсу в межах 20 копійок можливі, але вони не роблять погоди. Нацбанк утримуватиме офіційний курс долара, і ось чому. Ситуація в економіці України складна, бізнес майже не бере кредитів, тому такий чинник, як облікова ставка, не працює на стримування інфляції. У Нацбанку залишається єдиний важіль — це курс долара. Його вартість прямо впливає на ціни імпортних товарів, а отже, на рівень інфляції».

Запас міцності на 5 тижнів та прогноз курсу до кінця місяця

Економіст наголошує, що Нацбанк має достатньо ресурсів для підтримки гривні найближчим часом: регулятор нещодавно отримав ще 5 млрд доларів зарубіжної фінансової допомоги та щотижня продає на міжбанку близько мільярда доларів, чого вистачить на 5 тижнів.

З огляду на це прогноз Олега Пендзина до кінця листопада такий:

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офіційний курс долара: 45,4–45,5 грн

середній готівковий курс (продаж): 46–46,10 грн

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