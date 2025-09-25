ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
419
1 хв

Чи змінилося ставлення до українців у США: Ґонґадзе здивувала відповіддю

Як змінилося ставлення американців до України за роки повномасштабної війни.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Мирослава Ґонґадзе

Мирослава Ґонґадзе / © YouTube-канал Марічка

Журналістка й громадська активістка Мирослава Ґонґадзе, яка після загибелі чоловіка у 2000-му році отримала політичний притулок у США, розповіла, чи змінилося ставлення американців до українців за роки війни.

В інтерв’ю Марічці Падалко вона каже, що не помітила негативних змін. Навпаки, за її словами, підтримка американців лише збільшилася.

«Ні. У побутовому плані, спілкуванні з середньостатистичними американцями, абсолютно ні. В Америці і далі велика підтримка України. Якщо ти ходиш по Вашингтону, всюди українські прапори, у вікнах, на дверях, всюди. Підтримка середньостатистичних американців дуже велика», — каже Мирослава Ґонґадзе.

Україну та українців поважають, цінують і вважають сильними:

«І це насправді, я можу сказати, що порівняно з минулими роками, це майже на 100% більше є уваги і поваги до українців».

419
