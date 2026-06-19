Чи зміниться війна в Україні після ударів по Москві: експерт здивував сценарієм

Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів про загрози найближчих днів для України / © ТСН

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Протягом останніх двох діб моніторингові канали повідомляють про ймовірність чергової масованої атаки Росії по Україні та безпосередньо по Києву, окремі блогери припускають, що цього разу удар може відрізнятись від попередніх.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, який зокрема аналізує вірогідність російських ударів та їхній інтервал, цього разу каже, що найближчими днями, якщо і буде обстріл, то він може відбутись в обмеженому форматі, а найбільша небезпека може припасти на наступний тиждень.

Якими можуть стати ці атаки — про це Коваленко більш детально розповів в коментарі для ТСН.ua.

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Війна в Україні: коли та як росіяни можуть здійснити чергову ракетну атаку

«Масований обстріл може відбутись, але на наступному тижні. На цьому тижні можлива атака обмеженого характеру. Росіяни не мають можливості швидко підготувати всі польотні завдання, боєкомплект, закоординувати всі засоби ураження для масованого обстрілу. Якщо говоримо про масований обстріл, то давайте визначимось з цим поняттям. Масований обстріл — це дрони і не тільки «Шахеди», але й «приманки», «Гербери» та інші у кількості більше, ніж 500 одиниць. Ракетна компонента таких комбінованих ударів — це більше 50 одиниць різного типу», — каже Олександр Коваленко та висловлює впевненість, що удар з використанням такої кількості цього тижня росіяни нанести навряд чи зможуть.

«Що вони можуть зробити до кінця цього тижня? Здійснити обмежений удар — концентровано використати в атаці, наприклад, по Києву, 200-250 дронів та, наприклад, 30 ракет. Але можуть посилити «Орєшніком» для привертання уваги. До речі, обмежені удари вони можуть робити з інтервалом у 3-4 доби. Але для росіян є важливим здійснення саме масованих ударів, тому що це — репутаційний момент. Вони хочуть демонструвати масштаб. Тому ризики масованого удару підвищуються ближче до середи (24 червня — Ред.), і починаючи від середи», — вважає експерт.

Скільки Росія виготовляє дронів та ракет

«Щодоби Росія має можливість виготовляти приблизно 130-140 «Шахедів», — каже Коваленко та уточнює, що приблизно у такій кількості росіяни щодоби мають можливість виготовляти і інші БПЛА.

«Тобто щодоби — близько 280 дронів комбінованого типу», — зазначає він.

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Та додає, що окупанти мають можливість не тільки здійснювати нальоти дронами, але й накопичувати їх.

«Щодо ракет: найбільше росіяни виготовляють балістичних ракет. Приблизно три одниці щодоби. Також приблизно 2 авіаційних дозвукових ракети Х-101 щодоби. «Калібрів» — одну-дві ракети щодоби. «Циркони» та «Кинджали» — приблизно 1-3 ракети щотижня. Крім того, є недоторканий запас», — каже Коваленко та зазначає, що такі обсяги вказують на те, що росіяни можуть здійснювати масовані атаки з тижневим інтервалом.

Удар Росії після атаки на Москву

Олександр Коваленко, враховуючи низку факторів, каже що наступний удар росіян по Україні навряд чи буде відрізнятись по кількості повітряних цілей від останніх ударів. Він аргументує це тим, що у окупантів вже є не в такій кількості ракетних носіїв, як було, наприклад, у 2023 році.

«Одна з найпотужніших ракетних атак була скоєна 29 грудня 2023 року, коли було задіяно більше ста ракет, серед яких одних тільки ракет Х-101 було 90. Тоді окупанти задіяли одночасно 18 стратегічних літаків-ракетоносців. Зараз, після того Україна здійснила операцію зі знищення російських літаків, росіяни можуть задіяти до 6 літаків», — каже Коваленко.

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«Тому повторити щось подібне вони не зможуть. Коли у інформпросторі з’являються повідомлення, мовляв, буде надпотужний удар з боку Росії, я ставлю питання про те, що вони, росіяни, можуть показати такого, що ми ще не бачили, що можуть показати такого, що ми ще не пережили», — висловлює свою думку експерт та водночас із цим закликає відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги та користуватись укриттями.

Чи змінять війну в Україні удари по Москві

На переконання Коваленка, поки що росіяни через такі атаки не вийдуть протестувати на вулиці.

«Але вони бачать, до чого призвела їхня так звана СВО. Вони вже бачать, як палає Москва. Я думаю, що Наполеон позаздрив би Зеленському. Але все ж таки для нас має ефект на полі бою. В той час, коли Москві потрібен бензин, то будуть обмежувати населення у всіх інших регіонах. Удари по їхній логістиці, по забезпеченню призводять до паливної кризи та до того, що їхній бюджет страждатиме ще більше. Тепер війни не будуть відчувати тільки в бункері на Валдаї», — резюмує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Зеленського прокоментували атаку на Москву. Подоляк наголосив росіянам, що повторення 2014 року не буде — коли можна було безкарно руйнувати суверенну державу.

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