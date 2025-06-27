Чи зможе РФ випускати по 300-400 “Шахедів” на добу: Жданов розповів про небезпеку

Російські Шахеди / © ТСН

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Вже у вересні, за словами командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Дениса Ярославського, Україну чекає нова хвиля атак — кожні два РФ запускатиме по 300-400 “Шахедів”.

Чим здатна на таке Росія та чого чекати від армії РФ восени — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ярославський каже, що з урахуванням “всіх обставин” більшість безпілотників буде влучати в цілі.

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Військовий пояснює: зараз в росіян стало більше “Шахедів”. Ворог маневрує своїми засобами БпЛА так, щоб обходити системи протиповітряної оборони України, а також системи РЛС.

“Їхня розвідка радіоелектронна розвідка також працює, тому ми можемо бачити “Шахеди”, які летять на висоті, умовно, 200 метрів, а можемо бачити “Шахеди”, які піднімаються на висоту 4,5 км, 4,2 км. І це все надалі буде лише модернізуватися”, — вважає Ярославський.

За словами Олега Жданова, теоретично російська армія і сьогодні може запустити по нам до 700 “Шахедів”. Однак для цього їм треба буде накопичувати безпілотники не тиждень, а два. Водночас технологічно це дуже складно.

“Це можливо, наприклад, у три хвилі з перезаряджанням пускових установок і це розтягнеться фактично на півдоби — самі пуски, якщо не більше. Це технологічно дуже складно. А тепер дивіться: на сьогоднішній день ми приблизно знаємо, що РФ виготовляє 170 дронів на добу. З них приблизно співвідношення йде 55 на 45. 55 відсотків обманок і 45 відсотків бойових ударних дронів”, — каже експерт.

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Щоб випускати по нам щодобово 400 “Шахедів”, як каже військовий, майже в 2,5 рази треба збільшити виробництво, пояснює Олег Жданов.

“А це як мінімум масштабування потужностей, які є, і розгортання нових заводів. Це за декілька місяців зробити дуже важко. Наша розвідка розповідає, що ми відслідковуємо масштабування виробництва той же Єлабуги. Це не призводить до кратного збільшення випуску “Шахедів” на добу. Так що по 300-400 “Шахедів” щодоби — тільки накопиченням. Чим більше вони накопичують, тим більше їм на сьогоднішній день треба витримувати інтервал між цими масованими ударами”, — каже Олег Жданов.

Ракетний удар по Україні 27 червня

Нагадаємо, вночі проти п’ятниці, 27 червня, російська армія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу. Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів у Хмельницькій області. ППО знищила 365 цілей.

Раніше ми писали про те, що Росія почала запускати нові “білі “Шахеди” по Україні: що про них відомо.

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