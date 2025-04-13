Чи зможе Росія оточити Суми: експерт розповів про реальну ситуацію довкола міста

Військовий експерт Ігор Романенко розповів, чи є загроза для Сум

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Через активізацію наступу Росії на сході України, в Мережі все частіше обговорюють тему можливого наступу росіян на Суми, а також про оточення та напівоточення міста.

ТСН.ua поцікавився у експерта, наскільки є реальним наступ ворога на Суми, які шанси у Росії щодо цього і чого очікувати далі.

Що відбувається на кордоні Сумщини та Курщини

З словами військового експерта Ігоря Романенка, щоб здійснити наступ на Суми ворогу потрібно мати відповідні сили та ресурси.

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«Наразі сили з цього напрямку, як і з Курщини, Путін активно перекидає на Донецький напрямок. У противника є певне просування на Сумщині, але поки лише на тактичному рівні. До речі, частину сил з Курщини росіяни перекинули на Бєлгородщину. Вони намагаються там зупинити наше просування, яке теж відбувається на тактичному рівні», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Які загрози існують для Сум

На думку експерта, сумнівно, що з наявним ресурсом РФ ризикне просуватися до Сум. А от планувати такий наступ, звісно, може.

«Щодо планів, то у Путіна їх багато. Ще рік тому у нього був план наступати на Харківщину та Сумщину. По Харківщині наступальні дії їм вдалося реалізувати лише через декілька місяців. Зараз ведуться інтенсивні бої на Харківському напрямку — Вовчанськ і Липці. Після того, як росіяни фактично відтіснили наші Сили оборони до кордонів Курщини, вони змогли завести свої підрозділи на Сумщину. Але це не означає, що одразу можливе оточення Сум. Це — війна. І все залежить від наявності ресурсів та резервів — назбирає їх Путін до літа, значить буде рухатися далі. Поки — це малоймовірно», — зазначає Ігор Романенко.

Ворог кидає ресурси на Донеччину

Експерт пояснює, чому ворог підсилює наступальні дії саме на Донеччині, стягуючи туди ресурси з Курщини.

«Путін вважає пріоритетним захопити чотири області України, які він вже вписав до своєї конституції — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Тому хоче по максимуму дотиснути саме там, поки йому дозволяють це робити американці. Хоча, гадаю, що у подальшій перспективі він не відмовиться і від Сумщини, це для нього ще одна область, як і намагання вийти на кордони Дніпропетровської області», — каже Ігор Романенко.

Про плани Путіна

Генерал-лейтенант вказує на ключовий момент: у Путіна не вистачає ресурсів для активного просування на усіх напрямках фронту, хоча він відчайдушно їх збирає.

«Говорити зараз, про те, що РФ оточить Суми, це десь теж саме, що росіяни от-от повторно підуть на Київ або ж на Чернігів. Так, Путін дуже би цього хотів, гадаю, що і плани відповідні десь там у нього будуються. Окрім того, він будує плани щодо наступу на Польщу та країни Балтії. Але наявність планів, це ще не показник. Від плану до реалізації — дуже важкий шлях», — зазначає Ігор Романенко.

Зростання напруги на фронті

Військовий експерт погоджується, що на даний момент росіяни інтенсифікували ведення бойових дій на більшості ділянок фронту.

«Напруга зростає — це факт, але це зовсім не означає, що плани ворога стануть реальністю. Поки немає жодних причин щодо оточення Сум. Звісно, якщо Путіну вдасться зібрати відповідні сили, тоді це може стати проблемою. Все що нам потрібно зараз робити — зупиняти просування противника. І, звісно, бути готовим до найгіршого сценарію розвитку подій», — підсумовує Ігор Романенко.

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Дата публікації 19:27, 11.04.25 Кількість переглядів 518 Путін наказав захопити 50 км! Шалена загроза для Сум?! Подробиці нового наступу!