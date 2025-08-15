- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи зможе Трамп переконати Путіна закінчити війну в Україні: експерт пояснив, яким може бути "перемир'я"
Експерт пояснив, про яке перемир’я в Україні можуть домовитись Путін і Трамп.
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть домовитись про так зване «повітряне перемир’я».
Про це у коментарі кореспондентці ТСН Валентині Доброті сказав експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.
Він зазначив, що не вірить у повне припинення вогню в Україні, проте можливе так зване «повітряне перемир’я».
«У будь- якому випадку максимум, що може досягнути Трамп під час цієї зустрічі це певне припинення вогню, я не вірю у всебічне і безумовне, бо Росія вже висуває політичні умови. Я невпевнений, що росіяни відмовляться від просування на сході, тим паче останні кілька днів у них є невеличкі успіхи і вони захочуть себе показувати потужними, щоб Україна фактично погодилася на капітуляцію, тому скоріше за все це буде припинення вогню у повітрі», — пояснив експерт Олександр Хара.
Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа з Путіним розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Вирушаючи на Аляску, Трамп заявив, що його головна мета на саміті — не домовлятися про умови миру для України, а схилити Путіна до переговорного процесу.