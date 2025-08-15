ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Чи зможе Трамп переконати Путіна закінчити війну в Україні: експерт пояснив, яким може бути "перемир'я"

Експерт пояснив, про яке перемир’я в Україні можуть домовитись Путін і Трамп.

Автори публікації
Фото автора: Валентина Доброта Валентина Доброта Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Путін і Трамп

Путін і Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть домовитись про так зване «повітряне перемир’я».

Про це у коментарі кореспондентці ТСН Валентині Доброті сказав експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Він зазначив, що не вірить у повне припинення вогню в Україні, проте можливе так зване «повітряне перемир’я».

«У будь- якому випадку максимум, що може досягнути Трамп під час цієї зустрічі це певне припинення вогню, я не вірю у всебічне і безумовне, бо Росія вже висуває політичні умови. Я невпевнений, що росіяни відмовляться від просування на сході, тим паче останні кілька днів у них є невеличкі успіхи і вони захочуть себе показувати потужними, щоб Україна фактично погодилася на капітуляцію, тому скоріше за все це буде припинення вогню у повітрі», — пояснив експерт Олександр Хара.

Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа з Путіним розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Вирушаючи на Аляску, Трамп заявив, що його головна мета на саміті — не домовлятися про умови миру для України, а схилити Путіна до переговорного процесу.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie