Чи зможе Трамп переконати Путіна закінчити війну в Україні: експерт пояснив, яким може бути "перемир'я"

Путін і Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть домовитись про так зване «повітряне перемир’я».

Про це у коментарі кореспондентці ТСН Валентині Доброті сказав експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Він зазначив, що не вірить у повне припинення вогню в Україні, проте можливе так зване «повітряне перемир’я».

Реклама

«У будь- якому випадку максимум, що може досягнути Трамп під час цієї зустрічі це певне припинення вогню, я не вірю у всебічне і безумовне, бо Росія вже висуває політичні умови. Я невпевнений, що росіяни відмовляться від просування на сході, тим паче останні кілька днів у них є невеличкі успіхи і вони захочуть себе показувати потужними, щоб Україна фактично погодилася на капітуляцію, тому скоріше за все це буде припинення вогню у повітрі», — пояснив експерт Олександр Хара.

Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа з Путіним розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Вирушаючи на Аляску, Трамп заявив, що його головна мета на саміті — не домовлятися про умови миру для України, а схилити Путіна до переговорного процесу.