Чи зможуть FPV-дрони полювати на людей у Києві, Львові та Чернівцях: експерти про новітню загрозу

Експерти не виключають, що росіяни можуть запускати набагато більше дронів по великих містах / © ТСН

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Після того, як відома громадська діячка та керівниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська зробила моторошний прогноз на 2026 рік стосовно можливих російських атак за допомогою тисяч дронів-постійних «полювальників» по Львову, Чернівцям, Києву, Дніпру та Запоріжжю, на її допис у соцмережах відреагували сотні українців.

Дехто погодився з думкою Берлінської про те, що це може стати сумною реальністю, тому як прикладом таких дій оккупантів є Херсон, де дрони полюють на цивільних та навіть на громадський транспорт.

Яка саме загроза назріває для прифронтових та віддалених від лінії боєзіткнення міст — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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«Що стосується Дніпра та Запоріжжя, то це — фактично прифронтові міста. Особливо — Запоріжжя. Там БПЛА можуть тривалий час знаходитись в режимі очікування або проведення певних розвідувальних заходів. Російські дрони це час від часу здійснюють. Відстань від лінії фронту до передмістя Запоріжжя подекуди складає близько 40 км. Найбільш модернізовані системи російських дронів на оптоволокні спроможні долати відстань до 40 км. Такі ризики існують і це треба визнавати», — каже Селезньов.

Та продовжує: «Щодо західних регіонів України, то там росіянам це реалізувати технічно вкрай складно. Питання — в ресурсах. Очевидне питання — скільки вони зможуть протриматися в повітрі. До того ж працюють різні складові українських Сил оборони. Так, не всі з них можуть працювати по тих російських дронах, які летять на висоті понад 2 км. Але є авіація, зокрема — легкомоторна, є зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності дії».

На переконання Селезньова, питання використання дронів зараз змінюється.

«Чи варто робити робити наголос на тому, що все пропало? Я б не ризикнув. Сили оборони та наші виробники працюють над тим, щоб посилювати компоненту протидронових заходів. Чи є у нас в цій частині проблеми? Так, є. Нарікання щодо раціонального використання державних коштів, тендерних процедур абсолютно справедливі. Цілком ймовірно, що Марія Берлінська намагається привернути увагу до того, що російська армія починає змінювати тактику застосування дронів. Але казати, що все пропало і що ми перебуваємо у точці неймовірного рівня кризи — я б такого не сказав», — висловлює свою думку Селезньов.

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Дрони над містами все ж таки можуть з’явитися

За спостереженнями Селезньова, зараз подекуди є нова тенденція.

«Це використання дронів-«маток». Як відомо, такі БПЛА на своїх підкрилках переносять FPV-дрони, які потім здійснюють відповідне польотне завдання», — каже аналітик.

За словами Селезньова, російська армія часто оновлює концепцію використання безпілотних систем. Але це, на його думку, не означає, що БПЛА в режимі очікування найближчим майбутнім почнуть масово атакувати віддалені від фронту міста. При цьому він не виключає, що збільшена небезпека є для Сум, Запоріжжя, Краматорської та Костянтинівської агломерацій.

Раніше повідомлялось про те, чому дві стіни більше не рятують і що буде далі.

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