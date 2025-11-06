Чи зможуть у боржників забирати квартиру навіть, якщо там прописана дитина: адвокат здивував заявою

Реклама

Норми нового проєкту закону України про виконавче провадження містять посилання на те, що виконавець може ініціювати реалізацію житла боржника, навіть якщо там є діти.

Про це у коментарі ТСН.ua cказав адвокат Роман Ухов.

«Але усі ці рішення приймаються на підставі звернення до суду і залучення в органів опіки. У разі прийняття закону, виконавцям буде спрощено порядок щодо ініціювання таких питань. Що стосується реалізації права на єдине житло, яке є в особи, по-перше, вона має відбуватись, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (160 тисяч гривень — ред.). По-друге, така реалізація, якщо там є діти або маломобільні особи, з інвалідністю тощо повинна відбуватися за зверненням і залученням відповідних органів опіки та піклування. Тобто просто взяти і реалізувати єдине майно боржника не можна — механізм там сильно не буде змінюватися», — каже Роман Ухов.

Реклама

Більше читайте у матеріалі: Через борг за комуналку зможуть забрати єдину квартиру: Рада підтримала скандальний законопроєкт — що відомо