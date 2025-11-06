ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1867
Час на прочитання
1 хв

Чи зможуть у боржників забирати квартиру навіть, якщо там прописана дитина: адвокат здивував заявою

Адвокат пояснив, коли в українців забиратимуть житло через борги.

Автори публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Чи зможуть у боржників забирати квартиру навіть, якщо там прописана дитина: адвокат здивував заявою

Норми нового проєкту закону України про виконавче провадження містять посилання на те, що виконавець може ініціювати реалізацію житла боржника, навіть якщо там є діти.

Про це у коментарі ТСН.ua cказав адвокат Роман Ухов.

«Але усі ці рішення приймаються на підставі звернення до суду і залучення в органів опіки. У разі прийняття закону, виконавцям буде спрощено порядок щодо ініціювання таких питань. Що стосується реалізації права на єдине житло, яке є в особи, по-перше, вона має відбуватись, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (160 тисяч гривень — ред.). По-друге, така реалізація, якщо там є діти або маломобільні особи, з інвалідністю тощо повинна відбуватися за зверненням і залученням відповідних органів опіки та піклування. Тобто просто взяти і реалізувати єдине майно боржника не можна — механізм там сильно не буде змінюватися», — каже Роман Ухов.

Більше читайте у матеріалі: Через борг за комуналку зможуть забрати єдину квартиру: Рада підтримала скандальний законопроєкт — що відомо

Дата публікації
Кількість переглядів
1867
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie