Чи зможуть у боржників забирати квартиру навіть, якщо там прописана дитина: адвокат здивував заявою
Адвокат пояснив, коли в українців забиратимуть житло через борги.
Норми нового проєкту закону України про виконавче провадження містять посилання на те, що виконавець може ініціювати реалізацію житла боржника, навіть якщо там є діти.
Про це у коментарі ТСН.ua cказав адвокат Роман Ухов.
«Але усі ці рішення приймаються на підставі звернення до суду і залучення в органів опіки. У разі прийняття закону, виконавцям буде спрощено порядок щодо ініціювання таких питань. Що стосується реалізації права на єдине житло, яке є в особи, по-перше, вона має відбуватись, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (160 тисяч гривень — ред.). По-друге, така реалізація, якщо там є діти або маломобільні особи, з інвалідністю тощо повинна відбуватися за зверненням і залученням відповідних органів опіки та піклування. Тобто просто взяти і реалізувати єдине майно боржника не можна — механізм там сильно не буде змінюватися», — каже Роман Ухов.
