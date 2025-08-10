ТСН у соціальних мережах

Чи зможуть українці і росіяни примиритися після закінчення війни — Подоляк зробив висновок

Для українців Росія більше не існує як країна — вона прийшла «нас вирізати». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українцям потрібно усвідомити це, а також те, що війна має бути масштабована на територію агресора, щоб досягти перемоги.

Світлана Несчетна
Михайло Подоляк

Михайло Подоляк / © Associated Press

Росія не зупиниться, доки не програє стратегічно, а західні партнери все ще живуть в ілюзії, що з Путіним можна домовитися.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю Наталії Мосейчук на YouTube-каналі.

«Ми ж бачимо, що Росія зупинятись не буде. Вони відверто говорять, що ми будемо їх вбивати, незалежно ні від чого. Для президента важливо вирішити питання ресурсної консолідації наших партнерів, вони все ще живуть в ілюзорному світі, де з Росією можна вирішити питання по телефону. Він сконцентрований на 98% на тому, щоб отримати протиповітряні інструменти, потрібні нам ракети, щоб переносити війну і масштабувати на території Росії. Президент це усвідомлює і працює в цьому напрямку», — сказав він.

Подоляк підкреслив, що українці платять високу ціну за право жити.

«Сидить особина — Путін — і говорить, що я продовжую вбивати. А всі говорять: „Давайте ми йому подзвонимо, ми з ним поговоримо про щось“. А ти платиш цю ціну. І люди будуть все це пам’ятати, будуть про це думати. Тому що це — висока ціна за право жити», — зазначив він.

Радник керівника ОП наголосив, що українці мають пам’ятати, що Росії прийшла до нас додому нас вирізати.

«Я хочу, щоб ми запам’ятали: Росії для нас не існує. Це не питання мови, культурного продукту чи інформації, „брати — не брати“. Росії для нас не існує, бо вони прийшли до нас додому нас вирізати. І це буде завжди вписано: 10, 20, 30, 100 років. Може потім вони будуть витрачати шалені кошти на те, щоб пропагандиськи це все якось обіграти, що це все Путін зробив тощо, але внутрішньо це буде наша основа — для нас Росії не існує. І головне — щоб Росія стратегічно програла», — сказав він.

Відповідаючи на запитання Мосейчук, Подоляк також допустив, що перший повоєнний парад в Україні буде надемоційним: одночасно і радісним, і сумним, бо у людей багато втоми і болі від втрат, але також надії і вдячності. Але десятки тисяч людей втратили буквально все.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук + Михайло Подоляк: До всіх президентів були претензії

