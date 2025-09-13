Чи знущались вбиті школярі із брата вчителя: у ліцеї на Вінниччині розповіли подробиці

На Вінниччині ексвчитель вбив двох учнів / © ТСН

Реклама

У ліцеї в Шаргороді Вінницької області, де навчались вбиті школярі — Микола Білик та Владислав Бевз, прокоментували інформацію про булінг. Там заперечують, що їхні вихованці могли знущатись із брата підозрюваного.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Раніше мати підозрюваного розповіла, що із одним з хлопців у її сина був конфлікт у школі, а інший — знущався з її молодшої дитини, що спровокувало трагедію.

Реклама

Проте у ліцеї все заперечують. Убитих характеризують як неконфліктних хлопців, особливо Владислава Бевза.

«Чудовий, толерантний, постійно усміхнений, життєрадісний, займався спортом, зокрема боксом, допомагав бабусі. Ніхто до нас з заявами — ні батьки, ні учні, ні класний керівник, ні до мене, ні до заступників — не звертався», — каже директор Шаргородського ліцею №2 Сергій Іванець.

Раніше повідомлялось про те, що вінницький вчитель, підозрюваний у вбивстві двох учнів, розповів, чи шкодує про скоєне.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 12 ВЕРЕСНЯ