Чи зробить війна українських дітей жорстокими: пояснення експерта з ментального здоров’я

В умовах війни в Україні багато батьків та науковців замислюються, як вплинуть ці події на дітей та чи можуть вони вирости бездушними чи навіть жорстокими.

Кандидат біологічних наук, співзасновник ініціативи «Змінотворці» та експерт із ментального здоров’я Петро Чорноморець у коментарі ТСН.ua пояснив, що питання добра і зла набагато складніше, ніж може здаватися на перший погляд.

За його словами, варто одразу розділяти, як у людини працюють моральні потреби:

«Якщо з моральними потребами все погано, то тоді тут питання не у війні, а питання в тому, що так генетично або від народження чомусь склалося у конкретної людини, що у неї моральні потреби не працюють так, як мали б працювати або так, як працюють у більшості. І з цією людиною, скоріш за все, ніколи не вийде взаємодіяти по-людськи. З нею завжди треба бути насторожі, завжди бути сильним».

Фахівець пояснив, що йдеться про антисоціальний розлад особистості, або так звану «темну тетраду» — психопатію, нарцисизм тощо.

«Це не питання виховання, ця людина завжди буде небезпечною для інших людей, для будь-якої групи і для соціуму, в якому знаходиться. Інша справа — це всі інші люди та їх моральні потреби. Це, за різними оцінками, 97-99% людей. Ці люди можуть ставати злими через особистий травматичний досвід, на який накладаються, можливо, ще якісь додаткові наративи», — пояснив експерт.

Тобто, якщо дитина зростає у люблячій і підтримуючій сім’ї, де їй пропонують адекватні варіанти вирішення конфліктів, жорстокою вона не стане.

«В принципі, за замовчуванням, майже будь-яка людина хоче, щоб все було „по-хорошому“. Навіть якщо ми візьмемо людей у в’язниці, то виявиться, що переважна більшість із них хочуть саме „по-хорошому“, але вони або не знають як зробити нормально і роблять шопопало, або мають моральну дилему, яку вирішують у неморальний спосіб і потім страждають, або у них є травматичний досвід, через який в певних ситуаціях у них просто зносить дах і тоді вони діють неадекватно», — додав Чорноморець.

На його думку, сама війна не є фактором, який зробить більшість українців жорстокими. Проблеми можуть виникати лише у випадках, коли людина пережила надзвичайно важкий травматичний досвід.

«Якщо ми говоримо про людей, які вийшли з окупації чи полону, то там ці труднощі можливі, але це не про те, що люди погані, а про те, що у них більше травматичного досвіду і це означає, що в якихось соціальних ситуаціях вони можуть починати діяти умовно неадекватно», — підсумував експерт.

