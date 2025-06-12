- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи зросте народжуваність після закінчення війни в Україні: демограф пояснив
Демограф пояснив, чи зросте народжуваність в Україні після закінчення війни.
Демограф Олександр Гладун пояснив, чи зросте народжуваність після закінчення війни в Україні. Він зазначив, що такий сценарій можливий.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
«Рівень народжуваності цілком може вийти на довоєнний період, а смертність, за нашим прогнозами може бути десь на рівні 2021 року, тобто найбільшою за останній час, оскільки тоді бушував коронавірус», — сказав він.
Олександр Гладун зазначив, що тривалість життя українців може збільшитись.
«Але й не виключено, що ситуація зі смертністю може бути трохи кращою. Все залежить від умов, в яких житимуть люди. Ми прогнозуємо, що і тривалість життя українців у цей період буде трохи підвищуватися, у порівнянні зі зниженням цього показника під час війни», — каже він.
Повний текст читайте за посиланням: Війна в Україні до 2030 року: демограф розповів, скільки залишиться українців