Чи зросте народжуваність в Україні після закінчення війни: демограф шокував прогнозом

Олександр Гладун

Тенденція до скорочення народжуваності в Україні триває вже давно, і війна лише поглибила цю кризу. Проте навіть після закінчення бойових дій не варто чекати на «бейбі-бум».

Про це у коментарі ТСН.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Тенденція, що триває десятиліттями

За словами експерта, скорочення кількості дітей — це не новий процес для України.

«У нас ця тенденція існує давно, і таке скорочення буде тривати. Якщо відбувається скорочення народжень, то відповідно і потреба у закладах теж буде скорочуватися», — вважає він.

Україна вже має досвід оптимізації освітньої мережі, особливо у сільській місцевості. Коли дітей стає замало для повнокомплектного навчання, малі школи закривають, а учнів переводять до більших опорних закладів.

Чи буде «бейбі-бум» після війни?

Попри надії на швидке відновлення демографічних показників після закінчення бойових дій, науковці налаштовані скептично. Для кардинальних змін потрібен перегляд ставлення населення до народження дітей, проте реальних передумов для значного збільшення показників наразі немає.

«Очікувати великого збільшення народжуваності навіть після закінчення війни не слід», — вважає Олександр Гладун.

