Чи зростуть в Україні ціни на продукти: коли це може статись і що навіть здешевшає

Експерти пояснили, чого очікувати від цін на продукти / © pixabay.com

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Економічні експерти розійшлися в оцінках щодо того, якою буде інфляція та як змінюватимуться цінники в українських магазинах протягом вересня 2026 року.

Про це йдеться у статті ТСН.ua.

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Песимістичний сценарій: інфляція прискориться і перевищить 1%

Економічний експерт Андрій Забловський вважає, що у вересні інфляція набере обертів та перетне позначку в 1%. На його думку, головними рушіями зростання цін стане подорожчання продуктового кошика й промислових товарів через чергові російські атаки.

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У серпні ворог знищив низку складських приміщень, холодильного обладнання та торговельних центрів, що суттєво ускладнило логістику й призвело до втрати значних обсягів продукції.

«Продовольчі товари у вересні надходитимуть від виробників на прилавки, що називається, з коліс — невеликими партіями. Це значно дорожче за доставку великими фурами та рефрижераторами. Цей негативний тренд буде лише частково компенсовано низькими цінами на овочі нового врожаю, але цього виявиться недостатньо», — зазначає Андрій Забловський.

Крім того, за словами аналітика, через руйнування великих торговельних об'єктів очікується стрибок цін на товари тривалого користування, будматеріали тощо. Наразі ритейлери та виробники вирішують питання щодо розподілу фінансових збитків, проте зрештою ці втрати закладуть у кінцеву вартість товарів для споживачів.

Оптимістичний сценарій: аномально низька інфляція на рівні 0,3%

Діаметрально протилежної думки дотримується економіст Олег Пендзин. Він переконаний, що втрати майна від російської агресії не зможуть перекрити традиційні сезонні тренди, тому вереснева інфляція виявиться навіть нижчою, ніж у серпні.

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«Інфляція очікується аномальною для вересня через великий надлишок пропозиції продовольчих товарів на внутрішньому ринку у зв’язку з блокадою чорноморських портів. Це, зокрема, стосується соняшникової олії, борошна, круп, а також доповнюється сезонним розпродажем картоплі та городини», — пояснює Олег Пендзин.

За словами експерта, якщо у липні інфляція становила лише 0,3%, а в серпні прогнозується на рівні 0,6–0,7% (офіційні дані Держстату очікуються 9–10 вересня), то у вересні показник знову може опуститися до 0,3%.

Більше читайте у матеріалі: У кого зростуть пенсії, які будуть зарплати і чи "злетять" ціни на продукти: чого очікувати у вересні 2026

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