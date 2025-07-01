Чим українки відрізняються від британок: іноземка Еллі шокувала відповіддю

Еллі / © ТСН

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Британка Еллі, яка вже сім років живе в Україні, розповіла, чим українки відрізняються від іноземок. Вона зазначила, що українки дбають про свою зовнішність.

Про це Еллі розповіла в інтерв’ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.

Британка зазначила, що українки більше дбають про свою зовнішність.

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«Мені здається, що українки більше дбають про свій вигляд, зовнішність. Вони витрачають на це більше часу. Тут дуже розвинена б’юті-індустрія. Ця індустрія величезна і набагато доступніша, ніж в Англії. Я говорила з однією українкою, яка зараз живе в Англії і вона казала, що витратила дуже багато часу, щоб знайти там ті процедури, до яких звикла. І знайшла там теж українку, щоб отримати той рівень, до якого звикла», — сказала Еллі.

Нагадаємо, британка відверто розповіла, що її найбільше вразило в українській кухні.