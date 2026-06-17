Чим загрожують Україні трудові мігранти: демограф здивував поясненням

Олександр Гладун

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В Україні на тлі гострого дефіциту робочих рук, викликаного війною, дедалі гучніше лунають заклики спростити залучення іноземної робочої сили. Проте спроби вирішити глибокі структурні проблеми країни простим «завезенням мігрантів» можуть виявитися небезпечною ілюзією.

Про це розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун.

Чому мігранти ніяк не вплинуть на українську економіку

Олександр Гладун переконаний: проблеми, з якими зараз стикається український ринок праці, чітко окреслені та зрозумілі керівництву держави. Проте поточний курс на спрощення залучення іноземців — це спроба обійти складні внутрішні реформи, а не вирішити їх.

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«Якщо узагальнити поточні тенденції, то ми бачимо просто неефективне функціонування самої держави. І замість того, щоб підвищувати цю внутрішню ефективність, у нас кажуть: „Ну давайте просто завеземо більше мігрантів, і це нібито буде позитивно на все впливати!“. Але ж потрібно мислити тверезо: ці трудові мігранти будуть інтегровані в цю саму нашу неефективну економіку. Наскільки таке залучення взагалі щось нам дасть у фіналі — сказати вкрай складно. Можливо, там виникне якийсь локальний плюс чи мінус. Але від самого лише факту приїзду іноземців ми краще жити точно не будемо», — заявив він.

Вивезення валюти та транзитний квиток до Євросоюзу

Аналізуючи мотивацію іноземців, які попри всі безпекові ризики погоджуватимуться їхати працювати до України, науковець виділяє два основні фактори. Перший — це використання нашої держави як зручного географічного та юридичного плацдарму. Чимала частка мігрантів розглядатиме працевлаштування в Україні суто як проміжний етап для якнайшвидшого подальшого переїзду до багатших країн Європейського Союзу.

Другий фактор — суто фінансовий, і він несе пряму загрозу для стабільності національної валюти.

«Якщо відкинути прагнення частини з них втекти далі до ЄС, то яка головна мета мігрантів, що приїхали до України на заробітки? Вони приїхали сюди винятково для того, щоб заробити гроші. А це означає для них дуже просту життєву модель: мінімум особистих витрат всередині України і максимум переказів зароблених коштів до себе додому. Тобто наша країна внаслідок цього ще й стабільно втрачатиме дефіцитну іноземну валюту, яка виводитиметься з економічного обігу», — пояснив Олександр Гладун.

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Саме тому, підкреслює демограф, реальних плюсів від такої моделі для держави небагато, хоча урядова політика щодо завезення трудових мігрантів наполегливо триває.

Дефіцит кадрів проти реальності: пастка кваліфікації та бюрократії

Експерт визнає, що українські підприємці дійсно гостро відчувають дефіцит робочих рук через тривалу війну та мобілізаційні процеси, і бізнес обґрунтовано б’є на сполох. Проте він закликає розділяти два абсолютно різні поняття: суб’єктивне відчуття дефіциту кадрів компаніями та їхню реальну спроможність уже зараз надати іноземцям гідні робочі місця з конкурентною заробітною платою.

Крім того, залучення іноземної сили — це не просто відкриття кордону, а величезний комплекс інфраструктурних проблем, які неефективна державна система навряд чи здатна перетравити.

На думку науковців Інституту демографії, масовий прихід іноземців на ринок праці стикатиметься з трьома головними вимогами:

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мовний та адаптаційний бар’єр: необхідність базового навчання та інтеграції мігрантів у суспільство; проблема кваліфікації: жорстка потреба в наявності у іноземців сертифікованої професійної кваліфікації для специфічних українських підприємств; бюрократичне сито: тривала та складна процедура підтвердження або підвищення цієї кваліфікації за українськими стандартами.

Більше читайте в матеріалі: Лагідна денаціоналізація: чи загрожує Україні тихе захоплення мігрантами — демограф шокував прогнозом

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