Читала книгу, коли стався "приліт": жінка розповіла, як вона дивом вижила під час обстрілу РФ

Напередодні російські окупанти обстріляли Донецьку область.

Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу / © ТСН

Поранену жінку з міста Родинське, що на Донеччині, врятували після обстрілу небайдужі, а згодом і медики в Дніпрі. Слідом за нею з розтрощеною рукою доправили залізничника зі Словʼянська, що теж потрапив під обстріл.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську та Словʼянську 22 липня. Тоді загинув десятирічний хлопчик, а дванадцятеро дорослих дістали поранення. Серед них — і Сергій. Із геть розтрощеною рукою його доправили до Дніпра.

Залізничник Сергій розповідає, що саме чекав на колегу, щоб підвезти на роботу, коли потрапив під ворожий удар.

Пані Людмила дивом вижила у місті Родинське, коли окупанти двома ударами просто знищили багатоквартирну двоповерхівку.

«Сиділа, якраз книжку читала. Шоста ранку. Щоб відволіктися від всього цього», — каже жінка.

Квартира з другого поверху разом із дахом впали просто на неї, згадує пані Людмила. Величезна балка заблокувала ноги. Від загибелі врятувала сумка з консервами — притримала плиту.

У багатоквартирному будинку вона залишилася одна. Усі сусіди виїхали. Згадує: кричала з-під завалів, аби її хтось почув. Жінку врешті вручну відкопали та доправили до медиків.

«Вчасно дістали. Якби ще година — і ніг би не було. Важкі операції на ногах. Ми маємо надію, що вона буде ходити, але їхати нема куди», — каже лікар.

Від оселі не лишилося геть нічого. Працювала все життя на шахтах, розповідає пані Людмила. З усього краму — сукня, що була на ній під час удару. Та найбільше хвилюється за кота Масіка, що лишився на руїнах.

Медики втішають: жінка зможе стати на ноги. Складні операції попереду й у Сергія, головне — аби рука змогла рухатися. Чоловік хоче якнайшвидше повернутися до Словʼянська. Там на нього чекає мати і бабуся.

