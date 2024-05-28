Ці кадри облетіли весь світ: зʼявились нові моторошні подробиці удару РФ по “Епіцентру” у Харкові

На момент ударів по гіпермаркету там, ймовірно, перебувало біля двох сотень людей.

Трагедія у Харкові сколихнула всю Україну. Щодня спливають нові моторошні подробиці удару росіян по “Епіцентру”. Росія у вихідний день прицільно била авіабомбами по будівельному гіпермаркету. Стало відомо, що жертв могло бути значно більше. Правоохоронці виявили поблизу місця трагедії ще один боєприпас — на щастя, він не розірвався. Тим часом рятувальники ідентифікували тіло молодого чоловіка — батька того самого хлопчика, світлина якого облетіла всю країну.

Нові подробиці кривавого теракту Росії у Харкові розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Удар по “Епіцентру” у Харкові

Ця світлина облетіла Мережу та всі українські ЗМІ. 8-річний Михайлик із Харкова проходить тест ДНК просто біля “Епіцентру”, на який 25 травня Росія спрямувала кілька авіабомб.

Фото: скриншот з відео

Мама хлопчика, зрозумівши, що, ймовірно, його батько серед жертв, звернулися до поліції. Тато хлопчика працював у гіпермаркеті у відділі декору і під час удару перебував у будівлі. І от на третю добу після ракетного удару РФ по “Епіцентру” ідентифікували тіло батька Михайлика, повідомили в поліції Харківської області.

“Поліція знайшла батька восьмирічного Михайлика. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 28 травня кількість жертв у Харкові зросла до 18. Пошукові роботи тривають. Ось в таких умовах працюють рятувальники після влучань в “Епіцентр”.

Також у Мережі з’явилися шокувальні кадри з середини “Епіцентру” у момент прильотів та відео того, що залишилося після ударів по гіпермаркету.

Нагадаємо, що на момент ударів по гіпермаркету там, ймовірно, перебувало біля двох сотень людей. Російські терористи влучили по “Епіцентру” двома керованими авіабомбами. Це були нові боєприпаси збільшеної дальності. Момент удару також потрапив на відео.

Жертв могло бути більше

За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, кількість загиблих внаслідок удару по “Епіцентру” в Харкові зросла до 18. Поранено 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 людей. Інформація про кількість жертв та потерпілих може змінюватися, оскільки станом на 28 травня ще триває пошукова операція.

Ба більше, жертв в “Епіцентрі”, який Росія атакувала ракетами 25 травня, могло бути набагато більше. За 80 км від гіпермаркету знайшли нерозірваний боєприпас, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“Прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 метрах від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, встановили, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

“Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста”, — повідомили в прокуратурі.

Харків потребує захисту

Російська армія найчастіше завдає ударів по Харкову балістичними ракетами С-300, авіабомбами і безпілотниками Shahed. Ці види озброєння мають різну швидкість польоту і дальність ураження. Однак, все одно, харків'яни мають катастрофічно мало часу, щоб сховатися. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко: “Швидкість авіабомби УМПБ Д-30 становить близько 600 км/год. Окупанти запускають її на відстані приблизно 70-90 км від Харкова. У харків’ян є десь 4-6 хвилин — залежно від того, де було здійснено запуск, куди планує вдарити бомба”.

Швидкість безпілотників Shahed — близько 200 км/год. Чубенко наголошує, що Повітряні сили попереджають про небезпеку і у цьому випадку мешканці міста мають трохи більше часу для спуску до укриття: “В принципі — це 10, 15, 20 хвилин підльоту до міста з моменту їхньої ідентифікації на кордоні з Україною”.

А от швидкість балістичних ракет С-300 та “Іскандер-М” становить понад 5 000 км/год. Якщо окупанти запускають ці повітряні цілі з Бєлгородської області, то до Харкова така ракета долітає за 1 хвилину польоту. Звичайно, ситуацію з захистом неба над Харковом могло б покращити більше систем протиповітряної оборони. Однак, мер міста Ігор Терехов пояснив, чому Харків не може сам купити собі ППО. Він повідомив, що провів серію розмов із міжнародними організаціями, а також зустрічався з представницею ООН. Перед усіма він порушував питання про надання Харкову сучасних систем ППО.

“Нам сьогодні необхідно закрити небо, щоб не було таких випадків, жахливих випадків, які сьогодні трапляються кожного дня. І “Епіцентр” цьому теж підтвердження. І вчорашній обстріл — це теж підтвердження. Для нас необхідно сьогодні закрити небо. На жаль, ми не можемо придбати це ППО. Це неможливо, бо це міждержавні відносини. Сьогодні ППО не продається, й жодне місто не може придбати системи ППО. Але ми можемо отримати ці системи ППО від наших міжнародних партнерів. І тому така була розмова з Деніз Браун і з іншими представниками міжнародних організацій”, — сказав Терехов.

Про захист Харкова і всієї України постійно говорить і президент України Володимир Зеленський. 28 травня він наголосив, що “Путін має тільки один елемент впливу — це руйнування життя”. Про це він заявив під час своєї робочої поїздки до Бельгії, де була підписана безпекова угода з цією країною.

“Ми будемо дуже вдячні, якщо зараз Європейський союз, наші дружні парнери проголосують і приймуть новий санкційний пакет проти агресії Росії. Зараз Харьківщина під ударом. І ми маємо чітко усвідомлювати, що путін має тільки один елемент впливу — це руйнування життя. Нічого іншого він не хоче робити. Тому ключове — це достатня сила зброї, щоб фізично можна було захиститися від терору Росії”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦІ КАДРИ ОБЛЕТІЛИ ВЕСЬ СВІТ! Удар РФ по “Епіцентру”: нові моторошні подробиці!

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