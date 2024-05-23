Ці відео шокували всіх: чи били представники ТЦК чоловіків у Харкові – що відомо

Розмова на підвищених тонах, стусани та нецензурна лайка. У Харкові працівники ТЦК начебто двічі за день побили чоловіків. Факт побиття цивільних зафіксували на відео очевидці. Мешканці були шоковані поведінкою представників ТЦК, які на вулиці посеред білого дня та у присутності поліцейських застосували фізичну силу щодо цивільних чоловіків. У ТЦК вже відреагували. Кажуть, що не все так однозначно. Усі деталі кричущого інциденту – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Бійка між ТЦК та цивільними

22 травня скандальне відео облетіло чи не всі пабліки і викликало досить великий резонанс у суспільстві. Гучні заголовки і емоційні коментарі українців заполонили мережу. Ба більше, місцеві телеграм-канали писали, що представники ТЦК обматюкали жінку, вдарили лежачого чоловіка, а згодом розбили голову іншому. І дійсно, якщо подивитися відео ще раз, або знайти запис з іншого ракурсу все так і видається.

Ба більше, повідомлялось, що навіть після того як очевидці викликали поліцейських та швидку, конфлікт не завершився. Чоловіки у формі продовжили з’ясовувати стосунки з цивільними. Розмова на підвищених тонах йшла про те, хто "краще воював".

Побиття чоловіків працівниками ТЦК у Харкові

Також є відео, де видно бійку з чоловіком, який йде з місця події з синцем на обличчі. Поліція практично не втручається у те, що відбувається, хоча всі події розгорнулися на очах у маленької дитини, яка ймовірно є дочкою чоловіка, якого вдарив представник ТЦК.

Всі чекали на офіційну реакцію від ТЦК і от вона з’явилася. Там стверджують, що конфлікт розпочався через те, що чоловіки нібито перші спровокували військових. Кажуть, що цивільні начебто були у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а початок конфліктної ситуації не потрапив на відео.

"У соціальних мережах, 22 травня, оприлюднене відео конфлікту між цивільними громадянами та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями. Попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців. Провокативні напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових.

Водночас розповсюджується лише фрагмент відео щодо ситуації, зазначених вище епізодів немає.

Що кажуть у поліції

У поліції також прокоментували ситуацію. Речниця поліції Харківської області Олена Баранник повідомила ТСН.ua, що йде перевірка.

"Ми бачили ці відео. Безумовно, йде перевірка щодо цих конфліктів", – каже Баранник.

На запитання про те, чи є люди у військовій формі працівниками ТЦК, речниця поліції відповіла, що це з'ясовують інші правоохоронні структури.

Також у повідомленні Харківського ОТЦК та СП, йдеться, що через конфлікт постраждав солдат роти охорони, йому наклали шви на забійну рану у районі вилиці. Повідомляють також, що призначили службове розслідування, за результатами якого вживатимуть відповідних дисциплінарних заходів.

“Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку. Після відкриття кримінального провадження командування надаватиме повне сприяння роботі правоохоронних органів. Водночас, командування і особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Вони не мали, незважаючи на агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи”, – зазначили у ТЦК.

Також у Харківському ТЦК нагадали, що у державі тривають заходи оповіщення військовозобов’язаних, до яких залучені військовослужбовці територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, переважна більшість з яких безпосередньо брали участь у бойових діях і переведені до ТЦК за станом здоров’я, після поранень і бойових травмувань.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ці відео шокували всіх! Представники ТЦК побили чоловіків у Харкові?! Що відомо?