Цифровий апокаліпсис: чому за обвалом соцмереж Цукерберга може стояти політика

Facebook, Instagram та WatsApp "лягли" напередодні свідчень їхньої колишньої співробітниці в Сенаті про зловживання всередині компанії.

Мільярди користувачів по всьому світу на цілих шість годин залишилися без доступу до Facebook, Instagram та WatsApp. Звучить, як трейлер до чергового фільму про кінець світу, чи не так? Проте все це в понеділок ввечері, 4 жовтня, відбулося насправді.

Одразу три найпопулярніші соцмережі Марка Цукерберга, який за шість годин втратив $7 млрд, просто "лягли". За ними через наплив користувачів збої відчули Twitter, Tik Tok, Amazon та Google. Як тільки люди не жартували, дописуючи, що це війна Twitter та Telegram проти Facebook та Instagram. Інші ж жартома згадували Китай, який взагалі нічого не помітив, бо давно заблокував соцмережі Цукерберга.

Жарти жартами, проте чи може стояти за всім цим політика? Уряди найбільших західних країн давно мріють про приборкання світових цифрових гігантів на кшталт Facebook. Чи, можливо, це критична необхідність? Протягом місяця до "чорного" понеділка The Wall Street Journal публікувала викриття колишньої співробітниці Facebook Френсіс Хауген. Вона стверджує, що компанія думала лише нові мільйонні прибутки, нехтуючи безпекою користувачів.

ТСН.ua розбирався, чому "зламався" Facebook, як це пов’язано з політикою та чому Америка зрештою може взятися за законодавче регулювання соцмереж?

Ламали замки

У це важко повірити, але щоб перезапустити сервери в одному зі своїх центрів обробки даних у Каліфорнії, співробітникам Facebook у прямому сенсі цього слова довелося вручну ламати замки. Їхні робочі бейджі, які відмикають всі двері в офісі та чекінять співробітників в системі, не працювали. Як власне і сама внутрішня робоча система Workplace.

Соцмережі Цукерберга "лягли" в понеділок, 4 жовтня, десь о 18:40 за Києвом. Мільярди користувачів (3,5 млрд людей у всьому світі використовують Facebook, Messenger, Instagram та WatsApp) були просто відрізані від друзів, родин, роботи та заробітку. The New York Times пише, що для Індії Facebook взагалі є синонімом інтернету. Тому ще питання, на скільки мільйонів або навіть мільярдів Цукерберг отримає судових позовів від рекламодавців за понесені збитки.

Після того, як Facebook зник із пошуковиків в інтернеті, а соцмережа офіційно перейшла до Twitter, заспокоюючи користувачів, стало зрозуміло, що проблему так швидко не усунути. Сайт Downdetector, що відстежує проблеми в роботі інтернет-ресурсів, отримав майже 11 млн скарг, назвавши збій найбільшим в історії. Багато незалежних експертів дописували, що у компанії виникли проблеми з магістральними маршрутизаторами, що відповідають за координацію мережевого трафіку між дата-центрами Facebook.

Пізніше компанія оприлюднила офіційну заяву, підтвердивши здогадки: "Збій в мережевому трафіку спричинив каскадний вплив на зв'язок центрів обробки даних, що призвело до зупинки роботи наших служб".

Що це значить? Перекладаючи зрозумілою мовою, компанія вже давно намагається інтегрувати служби обміну повідомленнями Facebook, Instagram та WatsApp. Процес почався ще два роки тому, коли відбувся перший масштабний збій у роботі соціальних мереж Цукерберга. Саме зі з’єднанням інфраструктури додатків, за словами незалежних експертів, у компанії виникають найбільші проблеми, що призводять до великих збоїв у роботі додатків.

До чого тут політика

Хоч Facebook офіційно повідомляє, що події цього "чорного" понеділка лише прикрий технічний збій, за дивним збігом обставин трапився він наступного дня після виходу інтерв’ю колишньої співробітниці Facebook Френсіс Хауген.

Що тут такого цінного, запитаєте ви? Справа в тому, що саме в цьому інтерв’ю вона розкрила свою особистість. Цілий місяць до цього Хауген була в ролі секретного викривача The Wall Street Journal, де вийшла серія публікацій про діяльність Facebook із посиланням на тисячі внутрішніх документів та досліджень компанії. А вже у вівторок, 5 жовтня, вона свідчитиме в Сенаті на слуханнях "Захист дітей в інтернеті" щодо впливу Instagram на психічне здоров'я молодих користувачів.

Можливо, це просто співпадіння. Проте, що цікавого сказала Френсіс Хауген, колишня менеджерка з просування продуктів компанії, яка також опікувалася боротьбою з дезінформацією?

По-перше, за її даними, станом на 2020 рік у Facebook було майже 6 млн VIP-користувачів, на яких не розповсюджувалися стандартні правила модерації контенту.

По-друге, компанія могла заплющувати очі на зловживання в сегменті соцмереж країн, що розвиваються, які могли призводити до насилля та масових заворушень.

По-третє, "злиті" Хауген внутрішні дослідження Facebook можуть вказувати на вплив Instagram на молодих дівчат, підштовхуючи їх до суїцидальних та депресивних роздумів.

Маючи всі ці дослідження на руках, Френсіс Хауген стверджує, що компанія вирішила й далі заробляти мільйони, закриваючи очі на безпеку користувачів, нехтуючи масованим дезінформаційним впливом на людей. Проте справа ще й в іншому. Все менше підлітків у США користуються Facebook. До 2023 року щоденне використання в цьому сегменті знизиться на 45%. Instagram, що покликаний це компенсувати, продовжує "падати" протягом багатьох років. У "злитих" ЗМІ документах компанії є дуже красномовний вердикт 11-річного хлопчика: "Facebook - це для літніх людей".

Не буде перебільшенням сказати, що цей масштабний збій у роботі соцмереж Марка Цукерберга матиме далекосяжні наслідки. І справа тут не у втрачених мільярдах та можливих мільйонних позовах від рекламодавців до Facebook. Від 2016 року, коли було доведено масштабний російський інформаційний вплив на пересічних американців за допомогою соцмереж напередодні президентських виборів, коли переміг Дональд Трамп, на Капітолійському пагорбі всерйоз задумалися про можливе законодавче регулювання приватних соціальних мереж.

Зрозуміло, що це надчутливе питання, яке неодмінно викличе хвилю обурення мільярдів користувачів. Марк Цукерберг вже свідчив у Конгресі навесні 2018 року, визнавши, що Facebook мав би раніше зауважити вплив Росії на вибори 2016 року. Це сталося одразу після масштабного витоку персональних даних користувачів мережі.

Під час збою цього понеділка, 4 жовтня, також з’являлися повідомлення начебто про витік персональних даних 1,5 млрд осіб. Facebook це заперечив. Проте не виключено, якщо щось подібне повториться, американські законодавці спробують повернутися до необхідності законодавчого регулювання соціальних мереж, можливо прирівнявши їхню діяльність до медіа. Адже трагічні події штурму Капітолію 6 січня цього року, коли загинуло чотири і було поранено більше 50 осіб, наочно продемонстрували, що приватні соцмережі можуть назавжди стерти навіть сторінки Дональда Трампа.

Новини світу: у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

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