Ціль літнього наступу ЗС РФ, "мирний план" Трампа та розпад Росії: гучні заяви Буданова для WP

Очільник Головного управління Кирило Буданов дав американській газеті The Washimgton Post інтерв'ю, в якому розповів про цілі та мету літнього наступу путінсько армії, відповів на "мирний план" колишнього президента США Дональда Трампа та попередив росіян про продовження атак по військових цілях.

ТСН.ua зібрав основні заяви головного розвідника України, озвучені американському журналісту.

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Основна ціль літнього наступу російських військ

За інформацією Буданова, російські військові сили можуть піти в наступ від червня. Мета ворога - спробувати захопити та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На його думку, окупанти можуть очікувати вибори президента в США в листопаді. Зокрема, росіяни намагатимуться захопити якомога більше населених пунктів у Донецькій і Луганській областях до інавгурації американського президента.

Як Україна планує знищувати російську армію

Буданов зазначив, що для протистояння ЗС РФ потрібно збільшити транскордонні атаки російських добровольців, які ведуть бої всередині РФ за підтримки української служби, й атак безпілотних літальних апаратів.

Також, за його словами, Україна має план зі знищення військової міці.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість, критичні військові цілі, їхні аеродроми, їхні пункти командування й управління", - сказав Буданов.

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Він пояснив, що мета полягає в тому, щоб показати, що очільник Кремля не може "захистити населення від проникнення війни до Росії".

"Коли ти сидиш, скажімо, в Пітері і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт (падає - ред.) біля їхнього будинку", - підкреслив він.

Буданов відповів на "мирний план" Трампа щодо закінчення війни в Україні

Головний розвідник заявив, що так званий "мирний план" колишнього президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни за 24 години є нереальним.

"Я дуже поважаю особистість Трампа. У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався. Але навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день", - ствердно сказав Буданов.

Чи розпадеться Росія на маленькі держави: прогноз Буданова

Очільник української розвідки під час розмови із американським кореспондетом наголошує, що він "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Російської Федерації на дрібні частини.

"У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги… у Москві. Іншими словами, будь-який результат є малоймовірним", - сказав Буданов.

Також голова розвідки зазначив, що Володимир Путін зробив "стратегічну помилку", розпочавши війну в Україні.

"Але росіяни швидко одужують, і це факт, про який ви повинні пам’ятати. Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику", - наголошує Буданов.

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Буданов надіслав чіткий і рішучий сигнал США через затягування військової допомоги

Конгрес США уже декілька місяців затягує схвалення військового пакета Україні. Буданов звернувся до амеркиасньких політиків і закликав надати Києву новий оборонний пакет, "щоб разом мати спільну перемогу" над російським агресором.

"Ви повинні продовжувати нам допомагати, і ви повинні нарешті надати необхідну нам допомогу. Ми разом матимемо спільну перемогу", - запевнив головний розвідник України.

Як повідомляли раніше, Комітет розвідки Палати представників США закликав Конгрес ухвалити допомогу до кінця цього тижня.

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