Ціле місто на Вінниччині після обстрілу опинилось без опалення: 20 тисяч помешкань мерзне вдруге

Надзвичайний стан у Ладижині на Вінниччині - через масований ракетний обстріл рашистів, місто знову без тепла. Після влучання ракети в об'єкт критичної інфраструктури в 20-тисячах помешкань холодні батареї. Така ж ситуація була півтора місяця тому, після атаки росіян на енергооб'єктах, йдеться в ТСН.

Місто залишилося без тепла після обстрілу рашистами ТЕЦ, яка його обігрівала. У квартирах холодно, кажуть містяни, але не критично. Чимало багатоповерхівок утеплені, тому будинки ще не встигли охолонути. Гріються пляшками з теплою водою, електрообігрівачами і газом на кухнях.

“Холодно, сьогодні не хотіла на роботу вставити. Кутова, на п'ятому поверсі, це взагалі триматися неможливо. Газ включила і сиджу, ні світла немає”, - розповідає одна із місцевих жінок.

У місті вже вдруге оголошують надзвичайний стан. Така ж ситуація була півтора місяця тому - теж, після російського обстрілу - ладижинці сиділи з холодними батареями тиждень. Тоді чиновники обіцяли швидко збудувати альтернативну котельню, але об'єкт досі на стадії будівництва. “Ми одразу почали будівництво об'єкту і паралельно робили проєктну документацію, щоб не затягувати. Вважаю, що терміни будівництва вони є адекватними, враховуючи постачання матеріалів, насосів, труб і всього іншого. Не так просто знайти, адже проблеми з мережами є не тільки в Ладижині”, - пояснює заступник міського голови Ладижина Павло Анущенко.

Людям пропонують грітися у “Пунктах незламності”, деякі з них тут не згортали після попереднього обстрілу. Воду з системи опалення в будинках поки не зливають, у мерії сподіваються сприятиме плюсова температура, зараз тут +1 і прогнозують потепління. Закликають людей економити електрику.

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