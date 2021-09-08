Цілі міста лишились без світла після руйнівного землетрусу в Мексиці

Цілі міста лишились без світла після руйнівного землетрусу в Мексиці

Найстрашніше в такій ситуації - опинитися в кабіні канатного трамвая.

Землетрус силою в понад 7 балів за 9-бальною шкалою Рихтера шокував Мексику. Загинула принаймні одна людина. Епіцентр - лише в 11 кілометрах від великого туристичного міста Акапулько.

Про це йдеться в ТСН. 14.00.

О 9 вечора світло зникає в цілому місті і не лише в Акапулько - навіть Мехіко, мексиканська столиця, відчуває перепади електроенергії.

«Ми були в театрі на виставі, аж раптом сирена. Нас вивели звідти на вулицю», - кажуть очевидці.

Усього без струму лишаються мільйон шістсот тисяч людей. Темрява, зойки, паніка, земля дрижить під ногами. Люди тікають на вулицю.

Найстрашніше в такій ситуації - опинитися в кабіні канатного трамвая. Однак і у високих готелях туристам було непереливки.

Новини світу: Мексику сколихнув землетрус силою в понад 7 балів – одна людина загинула

Майже сотня афтершоків відчувались після найпотужнішого струсу. Вулиці вкриті битим склом.

Президент звертається до нації, аби заспокоїти: жертв немає. Однак невдовзі з’являється перша, а метеорологи попереджають про цунамі. Але вбивча хвиля з океану так і не приходить. Лише звичайна злива і блискавки нервують мексиканців до світанку.

Землетрус тут стався за день після того, як розлилася річка Тула, затопивши понад дві тисячі будинків. Через цю повінь загинуло 17 людей в лікарні, яку залило водою. Допомагати з наслідками стихійного лиха допомагають військові. Усього через повінь постраждали понад 30 тисяч мексиканців.

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