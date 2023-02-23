Цілі Росії на найближчий період: експерт зазначив, що Путін має показати росіянам якусь перемогу

Військовий експерт Олег Жданов назвав цілі Росії у війні проти України на найближчий період.

Про це Жданов розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

На його думку, головна мета президента Росії Володимира Путіна на сьогодні – захоплення адміністративних кордонів Донеччини та Луганщини.

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"Путіну треба надати власному суспільству якусь перемогу. Однією з цілей цієї війни було заявлено захоплення Донецької та Луганської областей в адміністративних кордонах, а також створення буферної зони за рахунок областей, які межують з уже названими. Але головна мета – захоплення адміністративних кордонів. Тому для Путіна на сьогоднішній день це єдиний пункт з тих заявлених, який він намагається виконати", – пояснив військовий експерт.

Він звернув увагу, що Росії не вдалося ні захопити Київ, ні приєднати в політичному сенсі до себе Україну. Тож єдине, що залишається, – захоплення Донецької та Луганської областей в адмінкордонах.

"Це політичне завдання Путін не знімає за жодних обставин. Він не хоче йти на компроміс", – зазначив Жданов.

"Сил і засобів для захоплення з кожним днем стає все менше у РФ, незважаючи на те (як би парадоксально це не звучало), що кількість особового складу зростає. До речі, на нашій території до кінця лютого ми очікуємо до 400 тисяч російських військовослужбовців. Але кількість важкої техніки і озброєння зменшується, тому що її не вистачає навіть для поповнення втрат тими частинами, які знаходяться на лінії фронту", – описав експерт ситуацію в російському війську.

Нагадаємо, в середині лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Путін не змінив свою мету захопити всю Україну, включно з Києвом. Однак, за словами міністра, у ворога немає ресурсів для повторного широкомасштабного наступу.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов напередодні розповів, що в окупантів є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ворог зараз показує свій максимум, але не зможе досягти мети.

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