"Цілі "спецоперації" досягнуті": ексспічрайтер Путіна припустив, що той скаже у виступі 21 лютого

За оцінками Аббаса Галлямова, на сьогодні головне обмеження того, що може сказати Путін, – це ЗСУ.

Тези виступу президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого залежатимуть від ситуації на фронті і в разі неможливості наступу окупантів очільник Кремля може заявити, що "цілі спецоперації "досягнуті".

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив оголошений в РФ іноагентом російський політтехнолог, політолог, публіцист і колишній спічрайтер Путіна – Аббас Галлямов.

"Визначати зміст його виступу будуть не знахідки спічрайтерів, не його власні думки, а можливості російської армії. Якщо вона може наступати, якщо є шанс на збільшення територій, які Росія контролює, вона наступатиме. Тоді відповідно це будуть промови в дусі "звійтеся, розвійтеся". А якщо армія наступати не може, то скоріш за все, він говоритиме вже про те, що "цілі спецоперації "досягнуті" і пора укладати угоду про припинення вогню, сідати за стіл переговорів, формувати нову реальність. Досить, так би мовити, крові. Ми перемогли", – прогнозує політтехнолог.

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Водночас він зауважив, якщо Путін зараз скаже "ми перемогли", всі сміятимуться. А з іншого боку, "росіяни все одно зрадіють, що це все вже закінчується".

"Якби це від Путіна залежало, йому б не хотілося зараз ставати об’єктом насмішок і казати про те, що "ми перемогли", зараз – поки перемоги, очевидно, немає. Він би хотів чуть-чуть там прихопити територій, розвинути наступ, дійти до чогось, вийти на межі Донецької та Луганської областей. Але це не від його хотілок вже залежить, а від об’єктивних можливостей російської армії", – сказав Галлямов.

"Зараз головне обмеження того, що може сказати Путін, об’єктивне – це ЗСУ. І Путін нічого з ним не може зробити, він вже всі зуби об нього обламав", – наголосив політолог.

Він також не виключив, що на тлі провокацій РФ у Молдові та Румунії Путін може згадати у своїй промові про нібито плани піди далі, аніж Україна. Однак ці слова не будуть підкріплені діями.

Нагадаємо, 21 лютого Путін виступить з посланням перед Федеральними зборами РФ. А 22 лютого на московському стадіоні "Лужники" запланований мітинг-концерт до річниці вторгнення до України.

На думку заступника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, у своєму виступі Путін нарікатиме, що за рік "мало вбили українців", і заявлятиме, що насправді це РФ відбиває ворожий напад.

За даними британської розвідки, послання президента Росії, можливо, охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

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