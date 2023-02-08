“Цілі вулиці знесені, танки їздили по хатах”: комунальники на звільнених територіях намагаються відновити мережі

З відрядження до зони бойових дій на схід та південь повернулись газовики та працівники водоканалу з Кропивницького.

Кропивницькі комунальники допомогають своїм колегам у прифронтових регіонах. Разом ремонтують розтрощену ворогом інфраструктуру та відновлюють комунікації на деокупованих територіях, йдеться в ТСН.

На Донеччині в одному із сіл, що дочекалось на звільнення, комунальники розпиляли посічену уламками ворожих снарядів газову трубу і приварили нову. Нарешті мешканці десятків будинків уперше від початку війни отримали газ. Це робота двох бригад газовиків з Кіровоградщини, які добровільно поїхав допомагати донецьким колегам. “Було чутно вибухи, але ми займалися своєю роботою, нам лякатись не було коли. Осколкові були отвори в трубах, ми їх заварювали на вулиці, а також ми замінили участок разбитого газопроводу 150 діаметру без всяких там - руками піднімали його”, - розповідає один зі співробітників бригади Віктор.

Його товариш Микола повертав газ деокупованому Лиману, зварювальники і там працювали під обстрілами. Чоловік розповідає, від газової мережі міста не лишилося живого місця: де могли ставили латки, подекуди повністю міняли труби. Багато вулиць довелось відрізати від газопостачання, бо власне вулиць не лишилося жодного вцілілого будинку. “Міста немає практично, цілі вулиці знесені, танки їздили по хатам, розламували їх, мережі валяються під ногами. Багато там треба відновлювати. Майже заново все місто”, - розповідає Микола.

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Газовики їздили на схід, а працівники водоканалу - на південь. Питну воду жителям зневодненого ворогом Миколаєва розвозили і кропивницькі водії. Кажуть, боляче було дивитися на довжелезні черги за водою. “Дуже добре нас зустрічали люди, дякували, пиріжки приносили, компоти приносили. Ну, такі молодці люди. Розуміли”, - переконує працівник водоканалу Андрій.

“Два тижні пробули. Машини там залишили, місцеві тоді вже там далі працювали. Виконували роботу, люди без води сиділи там, вибухало, но всі розуміли, що треба”, - додає колега Олександр.

Хоча вдома теж не вистачає робочих рук, на південь і далі їздитимуть, бо тамтешнім комунальникам без допомоги не впоратись. “Через те, що багато призвано, не вистачає нам багато працівників, водіїв. Добре, що такі в нас люди унікуми, що один може працювати на 5-6 видах техніки”, - кажуть на підприємстві.

Скільки встигли поремонтувати мереж та зварити труб, вони не рахують. Просто кажуть, якщо знадобиться знову їхати на допомогу, без роздумів поїдуть.

Кропивницькі комунальники допомагають у прифронтових регіонах

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