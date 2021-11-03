Цілила собі в груди, а дитині в голову: лучанка, що порізала себе і доньку, залишила передсмертну записку

Швидку викликав чоловік, коли почув крики із сусідньої кімнати
2-річну дитину та її 33-річну матір нині намагаютсья врятувати лікарі в Луцьку. Поранених жінку і малечу забрали посеред ночі з дому.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Попередньо відомо, що мати порізала дочку, а потім себе. Поруч була записка, її зміст в поліції поки не оприлюднюють. «Жінка встигла завдати собі множинних ударів в груди, дитину поранила в голову, в тулуб, залишала і передсмертну записку», - розповідає речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук
Швидку викликав чоловік, він з сусідньої кімнати почув крик, а коли прибіг, побачив закривавлену дівчинку та дружину. Обох поранених шпиталізували.
Стан жінки медикам вдалося стабілізувати, а от її дочка почувається значно гірше, вона в реанімації. Її прооперували, біля неї чергує батько.
Що сталося тієї ночі в родині, намагаються з’ясувати слідчі. Відомо, що на обліку соціальних служб сім’я не стояла, окрім пораненої дитини, батьки виховують ще 9-річну доньку.
«Дуже гарна жінка, гляділа дітей, а що сталося – не знаю», - кажуть сусіди.
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