Цілодобові атаки та контроль воєнної ситуацію в Криму – Жданов про особливість дронів Grey Eagle

Двопартійна група членів Конгресу США звернулася до Пентагону з проханням швидше надіслати Україні важкі ударно-розвідувальні безпілотники Grey Eagle, які, на їхню думку, зможуть переломити перебіг подій на фронті на користь ЗСУ. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, у чому полягає ефективість цих БПЛА, та як вони можуть допомогти контролювати ситуацію у тимчасово окупованому Криму.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Справа у тому, що проти нього (безпілотника Grey Eagle - ред.) у Росії немає засобів, він для російської ППО – невидимка, його ніхто не бачить. Якщо я не помиляюсь, там 23 години у повітрі, 10 тис. метрів – максимальна висота польоту і він розвідувально-ударний. Він може "читати газету" зі своєї максимальної висоти. Розумієте, точність цього безпілотника, його бойове навантаження може дозволяти робити операції в самісінькій глибині Російської Федерації. І щоб його знешкодити, треба прикласти дуже великих зусиль. Це дуже потужна зброя. Про це Grey Eagle мова йшла ще навесні, але потім всі ці розмови потроху стихли і ми їх не дочекалися", - розповів експерт.

За словами Жданова, при наявності таких безпілотників атаки можна робити фактично цілодобово, і завдяки ним ми можемо відслідковувати пересування ворога, аж до окремих військових автомобілів.

"Фактично можна контролювати воєнну ситуацію на півострові Крим. Цей безпілотник може працювати в режимі онлайн – оператор може бачити і одразу знімати координати і направляти. Він може фіксувати координати ракетних систем… У нього дуже широкий спектр застосування", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, у США планують модифікувати безпілотники Grey Eagle, щоб уникнути попадання до рук росіян чутливих технологій. Таким чином, ці БПЛА можна буде передати Україні.

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