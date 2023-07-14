Ціна контрнаступу: як у стабілізаційному пункті біля Бахмута рятують поранених воїнів ЗСУ

Кожен сантиметр просування ЗСУ на фронті дається кров'ю українських захисників. Наших поранених воїнів після тяжких боїв рятують у стабілізаційних пунктах.

ТСН побував в одному із таких закладів та показав, як там рятують життя бійців.

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побували на одному із стабілізаційних пунктів під Бахмутом. Там рятують поранених українських воїнів.

"У кімнаті стабілізаційного пункту одразу троє. Це бійці-штурмовики, які щойно потрапили під артилерійський вогонь росіян. Вони займали чергову посадку у районі Кліщіївки. Міна розірвалась зовсім поряд, але на щастя не посікла осколками. Вибухова хвиля оглушила так сильно, що армієць не чує моїх запитань", - каже кореспондентка ТСН.

Прийти до тями бійцям допомагають ліки. Медсестри відточеними рухами ставлять всім трьом крапельниці: один з бійців одразу засинає.

"У них контузія. Тобто, по-усному, акубаротравма. Біля них близько розірвався снаряд, отримали контузію. Тобто, їх нудить, болить голова, звук пропадає, порушення координації", - каже медикиня 3-ї штурмової бригади "Пуля".



Поряд на кушетці від такої ж травми доліковується Роман.

"Попав під гради. Накрило. Хлопці відкопали. Відтягнуло", - каже Роман.



Він не поїхав у лікарню, вирішив капатись тут, у стабілізаційному пункті на передовій. Аби пошвидше повернутись на позиції. В операційні медики фасують ліки.

"Кожен з лікарів дивиться, щоб всього було достатньо, щоб долі секунд ми тут не витрачали для того, щоб підготуватись до прийому поранених", - каже лікар 3-ї штурмової бригади "Корсар".



Час тут найцінніший. Бо коли потік поранених сягає десятків на день, і серед них є важкі, його втрачати геть не можна. У стінах стабілізаційного пункту навіть проводять мікроорерації - дістають осколки від ворожої артилерії. А ще, здатні врятувати життя бійця навіть після серйозної крововтрати

"Найцінніше, завдяки чому смерті не дають зайти у двері цього стабілізаційного пункту, ось у цьому холодильнику. Тут запаси крові для бійців. у разі важкого поранення і крововтрати її швиденько вливають в організм", - кажуть медики.



Хірург обережно відкриває холодильник зі скарбом. Так називає запаси крові. Дають бойовим медикам кров у державних лікарнях, звідти її у холодильнику доправляють на передову.

Таке можна побачити лиш у серйозний медзакладах, а на передовій радше рідкість. Але на цьому напрямку фронту, де бої нині найзапекліші такі запаси вже необхідність.

Порожні ліжка в операційних у день, коли бригада штурмує позиції ворога, свідчить про єдине - наступ вдалий.

Завтра, у зведеннях Генерального штабу ми всі почуємо - Збройні сили просунулись вперед і відтяли чергові метри нашої землі у ворога. Але за цими словами ховатимуться чималі зусилля наших армійців, усіх підрозділів. Які тут, під Бахмутом, виборюють нашу Перемогу своїм життям і здоровʼям.

Нагадаємо, ЗСУ біля Бахмута знищили купу окупантів разом з БК.

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