Ціна на гречку вже вже перевищує 100 гривень, але фермери прогнозують здешевшання: коли і на скільки

За 20 років посівні площі під гречку скоротилися з понад семиста тисяч гектарів до 84 тисяч у 2021 році.

Гречка моментально зникає з полиць, тільки-но українці відчувають негаразди в країні і б’є цінові рекорди, йдеться в ТСН.

Білий цвіт у полі – це гречка. Фермер з Волині Володимир Шегедин цього року гречки посіяв більше ніж в попередні сезони. Та все ж не достатньо, аби задовольнити повністю попит українців. І мова не тільки про Волинського фермера. Минулого року вітчизняні аграрії зібрали трішки більше ста тисяч тонн цієї крупи. При тому, що обсяг споживання майже вдвічі більший. Тож недостачу імпортували з Росії.

«Продавали на наш ринок два роки дешевше, ніж на своєму, це був відвертий демпінг і вбили економічну мотивацію наших аграрії займатися гречкою. В 2019 році гречка була 11 гривень в магазинах , це було дешевше, ніж собівартість і вирощування у нас», - розповідає директор міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

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За 20 років посівні площі під гречку скоротилися з понад семиста тисяч гектарів до 84 тисяч у 2021 році. Через засилля російської крупи українським аграріям стало не вигідно вирощувати культуру. Тому з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну вітчизняний ринок відчув дефіцит. Тож навесні її вартість зросла двічі. За кілограм нині просять 100 гривень. В ціні гречка обігнала навіть крупи, які ми не виробляємо, а тільки імпортуємо.

Та попри високу вартість, гречка в магазинах не затримується, її розкуповують. Тривалим дефіцит гречки не буде, як і її висока ціна. З початком нового врожаю на полицях у магазинах займе своє місце. Нині там крупа пшенична, її в Україні багато. «Відбудеться здешевлення гречаної крупи на полицях наших магазинах на 20-30 відсотків»,- кажуть експерти.

Посівні площі під гречку цього року складуть сто тисяч гектарів. Засіяли б і більше, та в дефіциті була не лише крупа. «У березні був великий дефіцит насіння гречки і всі хотіли його купити, не знали, де купити . Насіння гречки цієї весни було дуже дороге з тими всіма подіями, а яка буде на осінь ціна, але однозначно буде менша. Я думаю час розставить на свої місця і стане такого рівня, що воно стане вигідно і споживачам і виробникам», - каже фермер Володимир.

З часом, переконаний як фермер так і фахівці галузі, Україна повернеться до потужностей двох тисячних. Коли не лише задовольняли внутрішню потребу в гречці а ще й крупу експортували.

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