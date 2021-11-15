Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ціна на сало побила всі рекорди: які перспективи у споживачів

Ціна на сало побила всі рекорди: які перспективи у споживачів

УНІАН

Промислове свинарство досі конкурує  з домогосподарствами.

Ціна  на сало  побила всі рекорди і   воно  тепер  дорожче,  аніж на відбірну свинину. Тримати  худобу не вигідно і  тяжко, свиноферм в аграрній країні не так багато і  спеціалізуються  вони  на інших  породах свиней. А тут ще і  ціна на корми злетіла. 

Про те, які   перспективи у споживачів - 15 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У м'ясному павільйоні одного з київських базарів за "серединку" правлять 170 гривень. Шматки для тушкування - 80. Сальні обрізки обійдуться у 20 гривень. Найдорожче - так зване генеральське. 350 гривень за  кіло.

Слід зазначити, що на свині  вагою півтора центнера - загалом 50 кілограмів сала, а  такого - від сили  -  два. 

Сало на ринках - головно з  домогосподарств. Але тримати свиней, зізнаються господарі, не вигідно зовсім: великі затрати,  багато роботи.

Промислове свинарство досі конкурує  з домогосподарствами. Три мільйони поголів'я на свинофермах проти  майже  двох з  половиною  мільйонів  поголів'я  у людей. Але і на виробництві з салом - проблема.

Дефіцит сала,  насамперед, з'явився тому, що всі господарства країни перейшли на так звані мясні породи  свиней, на них був більший попит і вирощувати  їх простіше.

За  кілограм живої ваги м'ясокомбінати нині  дають 48  гривень. І фермери лише рахують збитки. Нині м'ясо значно  дешевше  за сало. До десяти  відсотків  спожитої українцями свинини - імпорт. 

Очікувати зниження  ціни  на сало не варто, кажуть експерти.  Дефіцит свинини  може з'явитися і у світі. У  Європі  через здорожчання  кормів  уже скорочують поголів'я.  В Україні ж корми і робоча  сила - дешевші,  але собівартість свинини чомусь вища.

"Іде фальшування з преміксами,  різними добавками. Продаються фуфломіцини і це масова проблема. Якщо брати стандартну програму  годівлі, то свині до 110 кг у світі  виростають  за 5 місяців, в Україні - в кращому  випадку - за  6", - пояснює виконавчий директор Асоціації "М’ясної галузі" Микола Бабенко.

Світ на порозі продовольчої кризи, кажуть експерти, і  через пів року  очікують  чергове зростання ціни  на свинину. А зі  зростанням ціни  - зниження її споживання.  Українці і нині  в середньому свинину їдять утричі менше, аніж європейці.  15 кіло на рік в Україні - проти 45 - у Європі.

Детальніше дивіться у сюжеті:

Дорожче за відбірну свинину: ціна на сало побило всі рекорди

Дорожче за відбірну свинину: ціна на сало побило всі рекорди

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація