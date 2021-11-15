Ціна на сало побила всі рекорди: які перспективи у споживачів

Ціна на сало побила всі рекорди: які перспективи у споживачів

Промислове свинарство досі конкурує з домогосподарствами.

Ціна на сало побила всі рекорди і воно тепер дорожче, аніж на відбірну свинину. Тримати худобу не вигідно і тяжко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней. А тут ще і ціна на корми злетіла.

Про те, які перспективи у споживачів - 15 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У м'ясному павільйоні одного з київських базарів за "серединку" правлять 170 гривень. Шматки для тушкування - 80. Сальні обрізки обійдуться у 20 гривень. Найдорожче - так зване генеральське. 350 гривень за кіло.

Слід зазначити, що на свині вагою півтора центнера - загалом 50 кілограмів сала, а такого - від сили - два.

Сало на ринках - головно з домогосподарств. Але тримати свиней, зізнаються господарі, не вигідно зовсім: великі затрати, багато роботи.

Промислове свинарство досі конкурує з домогосподарствами. Три мільйони поголів'я на свинофермах проти майже двох з половиною мільйонів поголів'я у людей. Але і на виробництві з салом - проблема.

Дефіцит сала, насамперед, з'явився тому, що всі господарства країни перейшли на так звані мясні породи свиней, на них був більший попит і вирощувати їх простіше.

За кілограм живої ваги м'ясокомбінати нині дають 48 гривень. І фермери лише рахують збитки. Нині м'ясо значно дешевше за сало. До десяти відсотків спожитої українцями свинини - імпорт.

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Очікувати зниження ціни на сало не варто, кажуть експерти. Дефіцит свинини може з'явитися і у світі. У Європі через здорожчання кормів уже скорочують поголів'я. В Україні ж корми і робоча сила - дешевші, але собівартість свинини чомусь вища.

"Іде фальшування з преміксами, різними добавками. Продаються фуфломіцини і це масова проблема. Якщо брати стандартну програму годівлі, то свині до 110 кг у світі виростають за 5 місяців, в Україні - в кращому випадку - за 6", - пояснює виконавчий директор Асоціації "М’ясної галузі" Микола Бабенко.

Світ на порозі продовольчої кризи, кажуть експерти, і через пів року очікують чергове зростання ціни на свинину. А зі зростанням ціни - зниження її споживання. Українці і нині в середньому свинину їдять утричі менше, аніж європейці. 15 кіло на рік в Україні - проти 45 - у Європі.

Детальніше дивіться у сюжеті:

Дорожче за відбірну свинину: ціна на сало побило всі рекорди

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