Ціни, корупція чи незмінність влади: що вивело людей на вулиці казахських міст

Ціни, корупція чи незмінність влади: що вивело людей на вулиці казахських міст

Загалом уже "штормить" понад десяток міст по всій території величезного Казахстану.

У Казахстані народні протести перейшли до активної фази. Надзвичайний стан запроваджено на всій території країни, а уряд відправлено у відставку. Інтернет та мобільний зв'язок працює з перебоями. Люди масово знімають готівку, бо розрахуватися карткою неможливо. Також від мовлення, за повідомленням місцевих Telegram-каналів, відімкнуто щонайменше вісім телеканалів. В Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі.

Вся хроніка подій - 5 січня в сюжеті ТСН.19:30.

Крім того, вдень у Мережі з'явилося відео першої смерті від вогнепальної зброї в Алмати. Тут же, в південній столиці Казахастану, мітингувальники захопили резиденцію президента та акимат, тобто мерію Алмати. Нібито, принаймні про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пограбовано магазин зброї. На вулицях погроми, сутички поліції з протестувальниками. Частину будинків відімкнуто від електромережі.

Загалом уже "штормить" понад десяток міст по всій території величезного Казахстану.

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Сьогодні влада пішла на поступки: ціну на скраплений газ знижено, уряд уже у відставці. Але мітинги лише розростаються по країні.

На думку експерта з питань Сходу Ігора Семиволоса, економічні вимоги стали лише приводом. Тепер вулиця вимагає повного перезавантаження влади.

"Йдеться про соціальну угоду, яка була укладена між народом і владою. Влада, відповідно до обіцянок, мала забезпечувати казахам певний рівень життя, а оскільки цей рівень життя не був забезпечений - ця угода припинила діяти ...", - зазначив він.

Слід зазначити, що останні сім років економіка Казахстану лише падає. Якщо гривня в Україні обвалилася через війну на Сході та анексію Криму, казахська теньге "змиршавіла" вдвічі за одну ніч, а з нею і купівельна спроможність населення пішла під укіс.

Президент Токаєв двічі за сьогодні виходив із телезверненням до народу. Повідомив про вбитих та поранених силовиків, а от стосовно мітингувальників слів не добирав.

"Відбуваються масові напади на працівників правопорядку. Серед них є вбиті та поранені. Натовпи бандитних елементів б'ють військовослужбовців, знущаються з них, голими водять вулицями, піддають насильству жінок, грабують магазини. Ситуація загрожує безпеці всіх мешканців Алмати. І це терпіти не можна", — сказав Токаєв.

Сьогодні Токаєв замінив собою довічного керівника Ради безпеки Казахстану Нарсултана Назарбаєва. Хоча - ця посада була так би мовити зарезервована за Назарбаєвим довічно. У Telegram-каналах з'явилося відео як незгодні під оплески зносять пам'ятник Назарбаєву.

Токаєв обіцяє народові - не виїжджати зі столиці Казахстану - Нур-Султана, а щодо стосовно людей на вулиці - він обіцяє діяти гостро.

Тим часом, пишуть місцеві Telegram-канали, мітингувальники нібито захопили солдатів строковиків на військовій машині. Взагалі достовірної інформації щодо тамтешніх подій вкрай мало.

Як розвиватимуться події надалі, передбачити занадто складно. Невідомо, якими будуть іще вимоги людей і на які поступки зголоситься чинна влада.

"Сценарій може бути різний. Цілком можливо, що Токаєв погодиться на переговори. Я думаю - базовий сценарій - це, звісно, якесь перезавантаження за умови, що він (Токаєв - Ред.) лишиться на посаді президента", - зазначає експерт.

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу

Тим часом до посольства України в Казахстані по допомогу поки що ніхто не звертався - сказав сьогодні міністр закордонних справ, перебуваючи на Донбасі.

"Наразі посольство України в Казахстані не отримало жодного повідомлення щодо прямої загрози їхньому життя та безпеці", – сказав Кулеба.

Урядовець наголосив, у разі небезпеки чи загрози життю громадяни України повинні повідомити у посольство в Казахстані. Він запевнив, що міністерство стежить за ситуацією у Казахстані. Також він закликав українців не брати участі у протестах, які можуть загрожувати небезпекою.

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