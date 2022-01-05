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Ціни, корупція чи незмінність влади: що вивело людей на вулиці казахських міст

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Ціни, корупція чи незмінність влади: що вивело людей на вулиці казахських міст

Associated Press

Загалом уже "штормить" понад десяток міст по всій  території величезного Казахстану.

У Казахстані народні протести перейшли до активної фази. Надзвичайний стан запроваджено на всій території країни, а уряд відправлено у відставку. Інтернет та мобільний зв'язок працює з перебоями. Люди масово знімають готівку, бо розрахуватися карткою неможливо. Також від мовлення, за повідомленням місцевих Telegram-каналів, відімкнуто щонайменше вісім телеканалів. В Алмати  захоплено аеропорт та адмінбудівлі. 

Вся хроніка подій - 5 січня в сюжеті ТСН.19:30.

Крім того, вдень у Мережі з'явилося відео першої смерті від вогнепальної зброї в Алмати. Тут  же, в південній столиці Казахастану, мітингувальники захопили резиденцію президента та акимат, тобто мерію Алмати.  Нібито, принаймні про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пограбовано магазин зброї. На вулицях погроми, сутички  поліції з протестувальниками. Частину  будинків  відімкнуто від електромережі.

Загалом уже "штормить" понад десяток міст по всій  території величезного Казахстану.

Сьогодні  влада  пішла  на поступки: ціну на скраплений газ знижено, уряд  уже у відставці.  Але  мітинги лише розростаються по країні.

На думку експерта  з питань Сходу  Ігора Семиволоса,  економічні  вимоги  стали  лише приводом. Тепер вулиця вимагає  повного перезавантаження влади.

"Йдеться про соціальну угоду, яка була  укладена  між народом і владою. Влада, відповідно до обіцянок,  мала  забезпечувати казахам певний рівень життя, а оскільки цей рівень життя не був забезпечений - ця угода припинила діяти ...", - зазначив він.

Слід зазначити, що останні сім років економіка Казахстану лише падає. Якщо гривня в Україні обвалилася через війну на Сході та анексію Криму,  казахська теньге "змиршавіла" вдвічі за одну ніч, а з нею і купівельна спроможність населення пішла під укіс.

Президент Токаєв двічі за сьогодні виходив  із телезверненням до народу. Повідомив про вбитих та поранених силовиків, а от стосовно мітингувальників слів не добирав. 

"Відбуваються масові напади на працівників правопорядку. Серед них є вбиті та поранені. Натовпи бандитних елементів б'ють військовослужбовців, знущаються з них, голими водять вулицями, піддають насильству жінок, грабують магазини. Ситуація загрожує безпеці всіх мешканців Алмати. І це терпіти не можна", — сказав Токаєв.

Сьогодні  Токаєв  замінив  собою  довічного керівника Ради безпеки Казахстану Нарсултана Назарбаєва.  Хоча  - ця посада  була так би мовити зарезервована за Назарбаєвим довічно. У Telegram-каналах з'явилося відео як незгодні під оплески зносять пам'ятник Назарбаєву. 

Токаєв  обіцяє народові -  не виїжджати зі столиці Казахстану - Нур-Султана, а щодо стосовно людей на вулиці - він обіцяє діяти гостро.

Тим часом, пишуть місцеві Telegram-канали, мітингувальники  нібито  захопили  солдатів строковиків на військовій машині. Взагалі  достовірної інформації щодо тамтешніх подій вкрай мало.

Як розвиватимуться події надалі, передбачити занадто складно. Невідомо, якими будуть  іще вимоги людей і на які поступки зголоситься чинна влада.

"Сценарій може бути різний. Цілком можливо, що Токаєв погодиться на переговори. Я думаю - базовий сценарій - це, звісно, якесь перезавантаження за умови, що він (Токаєв - Ред.) лишиться на посаді президента", - зазначає експерт.

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу

Тим часом до посольства  України в Казахстані по допомогу поки що  ніхто не звертався - сказав  сьогодні міністр закордонних справ,  перебуваючи на Донбасі.

"Наразі посольство України в Казахстані не отримало жодного повідомлення щодо прямої загрози їхньому життя та безпеці", – сказав Кулеба.

Урядовець наголосив, у разі небезпеки чи загрози життю громадяни України повинні повідомити у посольство в Казахстані. Він запевнив, що міністерство стежить за ситуацією у Казахстані. Також він закликав українців не брати участі у протестах, які можуть загрожувати небезпекою.

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