Ціни на квартири в Україні злетіли: у чому причина та скільки треба відкладати, щоб купити “однушку”

Ціни на нерухомість у Києві не знижуються попри війну. Ба більше — середня вартість квадратного метра зростає. За рік ціна збільшилася на 5% — до 1290 доларів. А в гривневому еквіваленті майже на 14% — до 53 500 грн.

Про це свідчать дані сайту з пошуку нерухомості ЛУН.

Водночас попит залишається низьким. Продажі становлять 20-30% від довоєнних обсягів.

Скільки коштує квартира в Києві

Однокімнатні квартири на вторинному ринку станом на грудень 2024 року коштують близько 60 тисяч доларів. Середня ціна за квадратний метр — 1 480 доларів.

квартири на вторинному ринку станом на грудень 2024 року коштують близько 60 тисяч доларів. Середня ціна за квадратний метр — 1 480 доларів. Середня ціна двокімнатних квартир в оголошеннях — 95 тисяч дол або 1490 доларів за квадрат. Втім середня ціна проданих квартир дещо нижча — 69 900 тисяч дол.

квартир в оголошеннях — 95 тисяч дол або 1490 доларів за квадрат. Втім середня ціна проданих квартир дещо нижча — 69 900 тисяч дол. Трикімнатні квартири в Києві в середньому коштують 137 тисяч доларів. Середня ціна квадратного метра — 1500 доларів.

На вторинці, за даними ЛУН, квартири зараз продаються в середньому за 49 днів.

Ціни на квартири в Києві / Статистика ЛУН

Скільки коштує нова квартира в Києві

Водночас середня ціна за квадратний метр у Києві на нове житло на первинці становить 1 270 доларів. Найдешевше можна придбати квартиру економ-класу — 1 000 доларів за квадрат.

Квартира у комфорт сегменті коштуватиме трохи дорожче — 1 030 доларів за квадратний метр. Ціни на преміум житло сягають 3 190 за квадратний метр.

Які ціни в інших містах

Ціни на квартири в Києві не найвищі в Україні. Столицю сьогодні випереджає Львів. У місті лева середня ціна на однокімнатну квартиру сягає 65 тисяч доларів.

В інших містах ціни на однушки (на вторинці) такі:

Ужгород — 54 тис. доларів

Чернівці — 47 тис. доларів

Луцьк — 46 тис. доларів

Рівне — 45 тис. доларів

Житомир — 41 тис. доларів

Черкаси — 41 тис. доларів

Одеса — 38 ти. доларів

Тернопіль — 37 тис. доларів

Івано-Франківськ — 37 тис. доларів

Вартість квадратного метра в містах України / Статистика ЛУН

Хмельницький — 35 тис. доларів

Полтава — 35 тис. доларів

Дніпро — 31 тис. доларів

Чернігів — 31 тис. доларів

Кропивницький — 26 тис. доларів

Миколаїв — 21 тис. доларів

Харків — 20 тис. доларів

Суми — 20 тис. доларів

Запоріжжя — 17 тис. доларів

Херсон — 16 тис. доларів

Чому подорожчали квартири в Києві

За словами експертів, причина зростання цін на нерухомість у Києві — значне зростання собівартості. Після початку повномасштабної війни вона зросла на 40%, пише Forbes. Причина — здорожчання енергоносіїв та будматеріалів.

На ціну квадратного метра впливає кілька факторів: ускладнення логістики, інфляція, нестача робітників. За останній рік вартість квартир у її проєктах зросла на 3-5%, кажуть у девелоперській компанії.

Ще одни фактор зростання — готовність об'єктів. На етапі фундаменту ціна мінімальна. А коли будинок здано в експлуатацію, вона досягає максимуму. Різниця у вартості до 30-40% від початку до завершення будівництва.

Також на зростання цін впливає низька конкуренція у преміум сегменті.

Скільки років треба відкладати, щоб купити квартиру

Щоб купити хоча б однокімнатну квартиру на вторинці в Києві, потрібно відкладати всю зарплату в середньому 8,3 роки (Враховуючи розмір середньої заробітньої плати за даними сайту з пошуку роботи Work.ua). На двокімнатну — близько 13,2 років. Трикімнатну — 19 років.

Найдовше доведеться відкладати у Львові — 9,8 років. А в Ужгороді — 8,5 років.

В інших містах цифри такі:

Дніпро — 5 років

Івано-Франківськ — 6,1 рік

Одеса — 6,3 років

Полтава — 6,6 років

Ужгород — 8,5 років

Найшвидше назбирати на квартиру вдастся у Херсоні — 2,8 років, Запоріжжі — 3,3 роки та Миколаєві — 4 роки.

Що буде з цінами далі

За словами експертів, 2025 року ціни на житло в Україні продовжать зростати. На підвищення попиту та цін впливатимуть зменшення інтенсивності обстрілів та загальний рівень безпеки в країні, пише

Окрім того, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс гривні до долара на рівні 45, що також сприятиме здорожчанню житла.

Так, на первинному ринку вартість квадратного метра традиційно прив'язана до курсу долара. Очікується, що 2025 року ціни на новобудови зростуть на 20%, а в разі успіху більш привабливих проєктів — на 25-30%.

Згідно з прогнозами, до середини наступного року вартість квадратного метра в Києві досягне 65 тисяч гривень. До кінця наступного року на вторинному ринку житла в Україні прогнозується підвищення цін на 7-10%.

Факторами, які також впливатимуть на цей процес, є розширення державної іпотечної програми “єОселя”, зростання вартості будівельних матеріалів та робочої сили. Крім того, очікується можливий ріст податків при купівлі житла, що також сприятиме підвищенню вартості нерухомості.

Нагадаємо, в Україні за три роки війни ціни на продукти зросли на 44%.

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