Ціни на ліки: як вони змінилися від початку війни і що буде з ними далі

Здорожчання сировини й палива, проблеми з логістикою і падіння гривні - це все впливає на вартість лікарських препаратів. Після різкого стрибка цін навесні, упродовж останнього місяця ситуація на ринку стабілізувалася.

Але чи означає це, що в найближчі місяці ціни знову не полізуть угору?

Про це інформує ТСН.

Ціни в аптеках однаково дивують усіх. І тих, хто звик купувати ліки регулярно. І тих, хто в аптеках - нечастий покупець.

З початком повномасштабного вторгнення державі вдавалося стримувати ціни на ліки. Але щойно валютний курс відпустили - лікарські препарати одразу почали дорожчати. Девальвація гривні, а разом із тим збільшення витрат на логістику - напряму впливають на вартість імпортних препаратів. Вітчизняні ж виробники зазнали величезних втрат через російську агресію. Знищені склАди, розграбовані та розбиті аптеки. Та й сама вартість виробництва за останні місяці суттєво здорожчала.

За інформацією Держстату, від початку року ціни в аптеках зросли на 12 відсотків. Але деякі з них - набрали в ціні більше ніж у половину. Приміром, вітчизняні антибіотики здорожчали на 67%, імпортні - на 41. Ціни на жарознижувальні та знеболювальні препарати виросли приблизно на 20 відсотків. А от вартість судинорозширювальних засобів, які виробляють в Україні, не змінилася. При цьому імпортовані виросли в ціні на 10 відсотків. Таке здорожчання українці помітили майже на всіх лікарських засобах.

При цьому навіть під час війни в Україні продовжує працювати програма "Доступні ліки". Понад чотири сотні лікарських препаратів, які пацієнти можуть отримати безплатно або з невеликою доплатою. Це ліки для інсулінозалежних людей та пацієнтів із хронічними та серцево-судинними захворюваннями.

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Щоб їх отримати, потрібно укласти декларацію із сімейним лікарем. Потім він має підібрати ліки і виписати рецепт. А далі залишається лише забрати їх в аптеці.

Від початку повномасштабної війни цією програмою скористалися вже 2 мільйони українців. Працює вона і на тимчасово окупованих територіях. Хоч там і особливо гостро відчувається дефіцит лікарських препаратів. Російські окупанти жодного разу не дали коридор для доставлення ліків. Натомість розграбовують медичні установи і незаконно вивозять ліки з України. У перші місяці війни нестача ліків була на всій території України.

Ріст цін на ліки призупинився ще в травні. Та чи можуть вони знову змінитися в найближчі місяці?

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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