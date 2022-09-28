Ціни на оренду квартир у Дніпрі злетіли до небес: де знайти дешеве або безкоштовне житло (фото)

У Дніпрі ціни на оренду житла зросли після повномасштабного вторгнення Росії і тримаються на високому рівні вже понад півроку. І зовсім безпідставно. Власники квартир скористалися великим напливом вимушених переселенців до міста.

На сайтах з пошуку нерухомості ОLX.ua та dom.ria.com ціни стартують від 5 тисяч гривень за "вбиту" однокімнатну квартиру в віддаленому районі міста.

Квартири "вбиті", а ціни - "космос"

Так, на "12 кварталі" пропонують орендувати квартиру площею 18 кв. м за 5 тисяч гривень на місяць. Окрім того, комісія за послуги ріелтора складає 100%. Тобто при заселенні необхідно одразу сплатити 15 тисяч гривень.

Фото: OLX

Ще далі від центру міста - на Червоному Камені та житловому масиві Західний можна орендувати квартири за 6 тисяч гривень. На фото видно, що ремонт у них робили кілька десятків років тому. Оголошення також розміщені від посередників.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

І таких пропозицій у Дніпрі - купа. На житловому масиві Тополь-3, який розташований на виїзді з міста, здається однокімнатна квартира за 10 тисяч гривень. Її стан - на фото.

Фото: OLX

Варто зазначити, що ціни на двокімнатні квартири у Дніпрі стартують від 6-7 тисяч гривень. Пропозиції із свіжим ремонтом - від 9,5 тисяч. Трикімнатну квартиру можна орендувати мінімум за 10-12 тисяч гривень.

Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Орендувати житло майже неможливо

Переселенці скаржаться в Мережі, що зняти житло в Дніпрі майже неможливо - ціни високі, адекватних пропозицій обмаль, ще й ріелтори беруть велику комісію.

"Терміново потрібно житло у Дніпрі. Сім'я ВПО 3 людей. Оскільки до Дніпра приїхало дуже багато людей, знайти квартиру майже не можливо. Якщо в цій групі хтось здає в оренду якесь житло, з радістю його орендуємо", - пише переселенка на ім'я Ольга.

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Студентка другого курсу, переселенка Анастасія намагається знайти співмешканку, з якою разом буде орендувати квартиру.

"Шукаю співмешканку, щоб потім разом знайти квартиру, що буде всіх влаштовувати. Фото рандомної квартири, не звертайте уваги. Зараз тяжкий період, тому треба один одному допомагати", - пише дівчина. На її оголошенні понад тисяча переглядів.

Фото: OLX

Як знайти дешевий або безкоштовний прихисток у Дніпрі

Якщо ви переселенець та шукаєте безкоштовний прихисток у Дніпрі, Дніпропетровській області або в інших регіонах України, пошукайте його на платформі "Допомагай". На сайті також можна запропонувати допомогу людям, які залишилися без житла через війну, якщо ви маєте вільну кімнату, квартиру або будинок.

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Існує схожий сайт "Потреба". Там можна розмістити оголошення про те, що ви потребуєте допомоги з житлом або можете її надати.

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У Дніпрі вам також може допомогти Телеграм-канал "Житло для біженців без комісії". Його створили ріелтори-волонтери. Там щодня розміщують оголошення про оренду бюджетних квартир без комісії, пропонують безкоштовне житло або тимчасовий прихисток в шелтерах.

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Нагадаємо, якщо після повномасштабного вторгнення Росії ціни на оренду житла в Києві впали майже на 50%, то станом на вересень вони повернулися на довоєнний рівень.

Криза на трудовому ринку не минула, ціни на продукти та товари першої необхідності продовжують зростати, тому жити в столиці стає дедалі складніше фінансово. Непоганий варіант зекономити - переїхати до передмістя Києва. ТСН.ua дізнався, скільки коштує орендувати житло в передмісті Києва, як туди дістатися та де можна відпочити.

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