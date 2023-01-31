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Ціни на оренду в Києві знову впали: рієлтор розповів, скільки зараз коштує зняти квартиру

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Ціни на оренду в Києві знову впали: рієлтор розповів, скільки зараз коштує зняти квартиру

Фото: ТСН.ua

Середня вартість оренди 2-кімнатної квартири впала до 10 тисяч гривень.

У Києві знову впали ціни на оренду житлової нерухомості. Причому зниження щомісячної оренди квартир взимку не пов'язано з попитом. Головний фактор, який досі впливає - неспокійна ситуація в країні та періодичні обстріли столиці з перших днів 2023 року.

Про це ТСН.ua розповів рієлтор, голова комітету інформаційно-технічного забезпечення у Спілці фахівців з нерухомого майна Києва Олександр Бойко.

Він зазначив, що мінімальна ціна оренди в Києві станом на початку року складає від 5 тисяч гривень.

"За більш комфортне житло люди готові сплачувати від 12 тисяч гривень і більше. Вартість оренди може досягати понад тисячі доларів США. Такі квартири переважно шукають в новобудовах з розвиненою інфраструктурою, біля метро та також в центрі столиці", - каже фахівець у сфері нерухомості.

Середня вартість оренди в Києві станом на початок 2023 року

  • Оренда 1-кімнатної квартири – 8 000 грн
  • Оренда 2-кімнатної квартири – 10 000 грн
  • Оренда 3-кімнатної квартири – 12 000 грн

За словами рієлтора, люди почали займатися пошуком та орендувати квартири з нового року. Більшість людей зараз шукають найдешевші варіанти квартир, які пропонуються в оренду. 

"Є звісно і інша категорія людей, яким потрібно більше комфортніше житло та за яке готові сплачувати дорожче", - додав Бойко.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року попит на оренду квартир збільшився, але ціни вкотре впали на 10-15%. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в грудні складала 8,5 тисяч гривень. Попит на високі поверхи та панорамні вікна від початку блекауту не зменшився.

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