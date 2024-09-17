Ціни на оренду житла "злетіли до небес": скільки коштує квартира у Києві, Львові та Дніпрі

Бум на житло в Україні. Вартість оренди суттєво зросла разом із попитом. Окрім початку навчального року, на ринок вплинув потік переселенців. Складно орендувати квартиру в прифронтовому Дніпрі: ціни “кусаються”, орендарями “перебирають”, а поселитися з домашніми тваринами — зась.

Які ціни на оренду квартир восени в Києві, Львові та Дніпрі зараз і чого чекати від ринку далі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Рієлтори пропонують віддавати домашніх улюбленців

У Дніпрі скаржаться: знайти квартиру складно. Особливо тим, хто змушений евакуюватися з Донеччини та Луганщини. У місцевих пабліках пишуть: ціни значно зросли, а через підвищений попит утворюються черги. Власники житла вибирають орендарів, часто відмовляють переселенцям. Деякі рієлтори, за словами дніпрян, пропонують людям віддати своїх домашніх улюбленців, бо з тваринами не приймають.

“Місто стало одним із основних пунктів для переселенців. Зростання попиту призвело до суттєвого скорочення кількості доступних квартир, а ціни піднялися на рекордний рівень. Особливо важко тим, хто хоче орендувати квартиру з домашніми улюбленцями, оскільки багато власників відмовляються від таких орендарів через побоювання за псування майна”, — розповів у коментарі ТСН.ua рієлтор Олександр Бойко.

Ціни на оренду в Дніпрі, за словами фахівців із нерухомості, зростають, а житло швидко “розбирають”. За даними Bird, середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 17 000 гривень. Двокімнатні коштують в середньому 26 000 грн, трикімнатні — 41 600 грн на місяць.

В Мережі — засилля фейкових оголошень

Крім того, на сайтах з пошуку нерухомості — багато фейкових оголошень. Вони вирізняються привабливими умовами: ціна трохи нижче ринкової, фото зі свіжим ремонтом, власники нібито розглядають орендарів з дітьми та тваринами. Проте за вказаним в оголошенні номером зазвичай ніхто не відповідає. Це ускладнює та уповільнює процес пошуку житла. Фахівці з нерухомості пояснюють: такі оголошення розміщують недобросовісні рієлтори.

“Здебільшого квартир за такими цінами взагалі немає. Таким чином просто “заманюють” клієнтів. Сенс у тому, щоб ви телефонували. Вони беруть слухавку і кажуть, наприклад, що щойно здали цю квартиру та пропонують інші варіанти. Або телефонують через якийсь час. Ви вже, звісно, не пам’ятаєте, якою квартирою цікавилися, а вони вам пропонують інші варіанти”, — пояснила рієлторка Катерина.

Фахівець з нерухомості Олександр Бойко додав, що фейкові оголошення можуть створювати також для збору контактної інформації, підвищення попиту на конкретні об’єкти та з метою шахрайства.

“Це велика проблема ринку оренди житла. Щоб уникнути таких ситуацій, раджу звертатися до перевірених агентств або рієлторів, які можуть підтвердити наявність і стан квартири”, — каже Олександр Бойко.

У Києві просять 17 тисяч за “однушку”

Вартість оренди квартир зросла й у Києві. У деяких районах житло подорожчало одразу на кілька тисяч — і це ще не межа. Найбільше, за даними Bird, додали в ціні двокімнатні квартири і коштують в середньому 26 тис. грн. Середня вартість оренди однокімнатних квартир — 17 000 грн, трикімнатних — 41 500 грн.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири в Деснянському та Святошинському районах столиці. Найдорожче на Печерську.

За словами рієлторів, Київ залишається одним із найбільш затребуваних міст для оренди житла, попри певний відтік населення на початку повномасштабної війни.

“Зараз, коли багато людей повертається, попит на оренду квартир зріс до довоєнного рівня. Це призвело до зростання цін. І хоча на ринку є достатньо пропозицій, орендарі стикаються з жорсткою конкуренцією. Ситуацію ускладнюють знову ж таки побоювання власників щодо орендарів з тваринами. Люди часто стикаються з додатковими перешкодами, як-от необхідність платити підвищену заставу або шукати менш привабливі варіанти”, — розповів ТСН.ua Олександр Бойко.

У Львові ціни також зросли

Львів перетворився на один із ключових центрів внутрішньої міграції під час війни. Велика кількість людей з регіонів, що постраждали від бойових дій, знайшли тимчасовий прихисток саме тут.

“У результаті ринок оренди у місті опинився під серйозним тиском. Пропозиція квартир значно зменшилася, і це автоматично призвело до підвищення цін. Тому знайти житло за доступною ціною стало значно складніше, а конкуренція серед орендарів, як і в Києві, залишається високою”, — каже рієлтор Олександр Бойко.

За даними Bird, орендувати однокімнатну квартиру у Львові в середньому коштує 18,3 тис. грн. Двокімнатна квартира коштує 20 800 на місяць, трикімнатна — 22,9 тис. грн.

Як орендувати квартиру з котом чи собакою

Тим, хто шукає житло з котом чи собакою, варто бути готовими до підвищених вимог з боку орендодавців, каже фахівець з нерухомості. Олександра Бойко радить: якщо у вас є кіт або собака, варто бути відвертим із власником квартири.

“Рекомендую розмову з власником починати лише після того, як ви остаточно обрали квартиру, попередньо оглянувши її. Тільки при знайомстві з орендодавцем краще піднімати питання щодо проживання з тваринкою. Якщо будете ставити це питання до огляду, набравши по оголошенню — ви у 99% отримаєте негативну відповідь”, — каже рієлтор.

За його словами, варто запропонувати збільшену заставу (гарантійний платіж) — це може знизити ризики для власника. Якщо у вас вихована собачка, тоді краще показати документи на тварину: підтвердження щеплень та стану здоров'я. Якщо ваша тварина проходить навчання у кінолога, це буде також гарним фактом, про який варто розповісти власнику.

“Якщо ви вже орендували житло з тваринами раніше, покажіть рекомендації від попередніх орендодавців. Будьте готові до компромісів. Можливо, доведеться поступитися деякими вимогами до житла”, — розповів Олександр Бойко.

Брехня про те, що у вас немає тварини, може мати серйозні наслідки, попереджає рієлтор. Якщо власник дізнається правду, це скоріше за все призведе до дострокового розірвання договору оренди.

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