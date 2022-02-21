Ціни на пальне, харчі та оренду: чи впливає на економіку загроза вторгнення РФ

Ціни на пальне, харчі та оренду: чи впливає на економіку загроза вторгнення РФ

Економісти переконують, що продуктова ланка під контролем.

Панічні настрої від тривожних новин про можливий наступ Росії - це пастка для економіки. Чи вдається її уникнути? І чи вийдуть із панічної атаки - ціни на пальне, харчі та валюту, - йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень 20 лютого 2022 року.

Постійне напруження вздовж українського кордону наче зашморг для нашої економіки.

Основними гравцями на валютному ринку є, крім населення, є нерезиденти, які активно здійснюють операції з цінними паперами українськими. З огляду на ризики, вони намагалися вийти. Фактично продаючи гривню, купляючи валюту.

Та попри це виникає цілком справедливе запитання - скільки кожен із нас заплатив із власної кишені за самі лише розмови про війну?

Ситуація з цінами на продукти та харчами

Росія підтягує дедалі більше техніки до кордонів з Україною. Градус небезпеки – зашкалює. А от у столичному супермаркеті тихо і спокійно. Людей майже немає. Якихось особливих запасів не роблять. Купують продукти хіба на вечерю. Полиці з цукром, борошном, крупами – заповнені. А в кошиках покупців товарів тривоги взагалі немає. Економісти теж кажуть, продуктова ланка під контролем.

Зростання цін на пальне і газ: що буде далі

А от ціни на пальне останні два місяці ростуть. Ціна на нафту, кажуть експерти ринку нафтопродуктів, від початку року підскочила на неймовірні позначки - із сімдесяти восьми до дев'яноста семи доларів за барель. Однак, заспокоюють експерти, з постачанням перебоїв немає. Навіть попри те, що нещодавно Білорусь заблокувала постачання в Україну литовських нафтопродуктів.

І якщо з пальним у нас є варіанти, то головним постачальником газу в Європу все ж є Росія. Як результат, фантастичний стрибок вартості газу. До двох тисяч євро за тисячу кубів. І от коли міжнародна ціна на це зростає, як і всім, Україні потрібно більше доларів.

Курсові стрибки: що буде з гривнею

Та чи готовий Національний банк України до курсових стрибків?

Найпевніший барометр загрози – гроші. Щоби сповільнити інфляцію, Нацбанк витратив два мільярди на зміцнення гривні. І кажуть, майже безболісно. До того ж в українців, схоже, виробився колективний імунітет до курсових стрибків.

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Найцікавішу і найнепомітнішу спецоперацію провів уряд на ринку міжнародних запозичень. Там подешевшали варанти - це досить неприємні для України кредитні зобов'язання. Ми отримали цей борговий спадок унаслідок складних переговорів іще Наталії Яресько - голови Міністерства фінансів 14-16 років - для уникнення дефолту, який загрожував нам після Януковича. І ось Україна скориставшись страхом інвесторів зуміла викупити частину суверенного боргу за зниженою ціною.

Як Україна врятувалася від авіаблокади: деталі

Миттєва реакція врятувала ще одну ситуацію. Днями Україна ризикувала опинитися в авіаблокаді. Міжнародні страхові компанії відмовлялися страхувати повітряні судна, які летять сюди. Як наслідок - власники, а це не завжди авіакомпанії - зупинили польоти.

Однак у Кабінеті Міністрів буквально за години знайшли рішення і на екстреному засіданні виділили майже 17-ть мільярдів гривень на страхування літаків. Чим урятували авіасполучення - воно не стовідсоткове. Наприклад, компанія Люфтганза призупиняє всі польоти до Києва на тиждень уже відзавтра, але абсолютно достатнє. МАУ - натомість забезпечила купу скасованих рейсів. А ірландський власник пообіцяв літати доти це буде можливо. А от залізниця працює, як і раніше. Потягів і місць вистачає. Ажіотажу немає.

Оренда житла: ціни ростуть

А от з орендою житла ажіотажу побільшало. Попри потенційну небезпеку, в столиці ціни на оренду й купівлю житла навіть не думають опускати. Майже незмінний і попит.

А от у Чернівцях, Львові та Івано-Франківську - бум на короткострокову оренду нерухомості. Телефонують найчастіше з півдня та сходу України. Однак що більше дат нападу називають то менше українці нервуються. І це добре показало 16 лютого - нібито потенційний день наступу російських військ.

Імунітет від восьми років російської агресії в нашої економіки таки спрацював. І це з подивом описують журналісти іноземних ЗМІ, які думали, що побачать паніку на наших вулицях. Це наша виграна битва. Радіти ситуації не можна, але підстава для гордості - є.

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