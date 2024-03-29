Ціни на продукти в Україні: чому тепличні овочі здорожчали, а яйця і м'ясо здешевшали

Тепличні овочі в Україні здорожчали. За підрахунками експертів, приблизно відсотків на 15. Серед чинників, які впливають на ціни - зростання вартості енергоносіїв і зменшення імпорту, зокрема з Європи через блокування поляками кордонів. А от свинина та яйця - цінові позиції дещо втратили.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Як здорожчало вирощення тепличних салатів

На Київщині у теплицях Альона Климась вирощує салат. На початку війни виробництво довелось призупиняти через обстріли. Щойно змогли - теплиці відремонтували. А обсяги вирощування салатів - відновили.

Салат продають у супермаркети по всій країні. Яка собівартість підприємці - не говорять. Лише зізнаються: вона значно зросла. А значить і товар - здорожчав.

"Для нас як для виробництва підняли світло, насіння зросло десь до 10-ти відсотків. Торф 5%.", - пояснює агрономиня Альона Климась.

Вирощення салату на Київщині

Яка ситуація на ринку в Києві

Пан Сергій розповідає: огірки привозять із Умані, Дніпропетровщини та Житомирщини. Їхня вартість постійно коливається - залежно від кількості зібраного, проте може становити і 200 грн.

Більше нині просять і за томати. В асортименті продавчині Альони вітчизняних поки немає, бо коштують вони 200-300 грн за кіло. Тепличні помідори везуть з Туреччини, Румунії, Болгарії.

Тепличні помідори

Що ж до картоплі - молодої ще немає. Олена Василівна з Вінничини привезла бульбу вирощену минулоріч на власному городі. Каже: вона вже почала в'янути і пускати паростки. Тож намагається розпродати якнайшвидше. Її вона продає по 25 грн за кіло.

А от м'ясо дещо таки подешевшало. Все через падіння попиту. Здешевшали і яйця. Економіст Олег Пендзин пояснює: близько третини продукції традиційно експортували. Але через протести польських аграріїв нині це робити значно важче. Тож яєць на внутрішньому ринку стало більше, ніж потрібно

Чому здорожчали овочі - пояснення економіста

Економіст Олег Пензин каже, прайси на тепличні українські овочі цьогоріч піднялися подекуди відсотків на 15-20. Крім здорожчання енергоносіїв, на це вплинуло і зменшення імпорту через блокування поляками кордонів.

"Ця динаміка, вона, власне, і пов'язана з тим, що в нас не балансувалося польськими огірками, помідорами, які їхали, що в нас подорожчали енергоносії, і в багатьох випадках парники у нас різко зменшили загальний обсяг виробництва на, власне, енергоносіях", - пояснює експерт.

Олег Пензин прогнозує здешевшання овочів найближчим часом, коли їх до України завезуть з Туреччини чи Єгипту.

Олег Пензин

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Нагадаємо, імпортні овочі у лютому здорожчали через ускладнення логістики внаслідок блокування польського кордону, а також через девальвацію гривні, оскільки імпортні товари закуповують за іноземну валюту.

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