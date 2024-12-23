Ціни на продукти виросли вдвічі і це не межа: що буде 2025 року — прогноз економіста

За час повномасштабної війни ціни на деякі продукти в Україні виросли ледь не вдвічі. Десяток яєць в супермаркетах сьогодні коштує в середньому 78 грн, масло — 110 грн за пачку, кисломолочний сир — 80 грн за 300 грамм.

Чому ціни виросли, що на це вплинуло найбільше та чого чекати далі — до Нового року та у 2025-му, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ріст цін вдарив по гаманцям

Дорожчими в Україні стали не лише продукти харчування. Ціни на послуги, ліки і транспорт також зросли. Інфляція набирала обертів протягом останніх трьох років, а за цей рік виросла аж на 10%.

Українці жаліються: такий ріст цін відчутно вдарив по гаманцям. Найважче, пишуть у Мережі, сім’ям із дітьми. У багатьох майже всі кошти йдуть на їжу.

“Просто жах, хочеться на стіну лізти. Матусі, де ви купуєте продукти і скільки коштів йде на харчування? У нас дитина на штучному вигодовуванні. Не рахуючи суміш, на їжу йдуть просто всі кошти. Дві тисячі — на три-чотири дні. Хоча дійсно нічого особливого не купую. Готую гречку з котлетою і салатом, картоплю з рибою, макарони з сосисками, суп, борщ”, — анонімно написала жінка у групі “Бути мамою” в Facebook.

“Так і є. Мінімум похід у магазин обходиться в 500 грн. Як тільки одне масло 90-100 грн і яйця 80”, — прокоментувала допис Марина Т.

“Продукти і комунальні послуги дуже подорожчали. Одяг, сумки, косметику не купляю. На нігті, брови не ходжу. Аби з голоду не вмерти, які там нігті”, — пише жінка.

“Геноцид”, — прокоментувала ще одна користувачка.

Чому підняли ціни на продукти

Економіст Олег Пендзин пояснює, такому зросту цін під час великої війни є кілька об’єктивних причин. Перша — значний зріст курсу валют.

“Давайте ми згадаємо курс долара до гривні станом на 24 лютого 2022 року — 24 грн за доллар. Сьогодні у нас скільки? На хвилиночку 41,8. У нас лише у 2022-му році інфляція була 27%. Коли ми говоримо про ріст цін, маємо розуміти, що вони не виникають самі по собі”, — розповів експерт у коментарі ТСН.ua.

Крім того, 2022-го року для того, щоб забезпечити соціальні видатки, Україна вимушена була надрукувати 400 млрд гривень.

“Нічим не забезпечених грошей, які пішли у оберт. Грошової маси стало більше. Товарних позицій не змінилося. Що сталося? Ціни на кожну товарну позицію виросли”, — каже Олег Пендзин.

Чому подорожчали яйця

Також є достатньо серйозні природні фактори, які сприяли росту цін цього року. Так, 2023 рік був врожайним для України, а 2024 рік — ні. Це вже друга причина, чому ціни відчутно змінилися.

“Ми зібрали мінус 10 млн тонн зернових. Ми зібрали мінус 30% картоплі. І коли ми почнемо з вами ходити по кожній позиції, наприклад, яйця — 70% вартості яйця — це комбікорм. Комбікорм — це кукурудза. Кукурудзи виростили менше, і ціна на неї вища”, — пояснив експерт.

Втім, у грудні 2023 року десяток яєць коштував 63 грн. Станом на грудень 2024 року яйця коштують близько 66-67 грн. Тобто за рік вони подорожчали лише на 3-4 грн — менше 10%.

“78 грн — це яйця великого розміру XL ще і в упаковці. Відніміть від вартості десятка яєць ціну упаковки. Треба згадати, що в нас постійно яйця були дешевші, ніж минулого року. Причому дешевші були на 20-25%. А потім раз і за один місяць підскочили на 24%. То люди просто це відчули. Але якщо ми подивимося на минулий рік, то зріст ціни не такий великий”, — каже експерт.

Якщо подивитися на статистику цін на картоплю, рік тому в грудні вона коштувала близько 20 грн за кілограм. Її ціна сьогодні — 35 грн.

“Тобто в реальній дійсності ціни виросли на 60-70%. Коли ми з вами говоримо про природні сезонні причини — це, власне, зменшення врожаю у 2024-му році і як наслідок — ріст цін, в першу чергу, на дешевий сегмент”, — каже Олег Пендзин.

Ще одна причина зросту цін на продукти — те, що структура споживання українцями продовольчого кошика змінюється. В Україні сьогодні підвищений попит на дешеві продукти і маленький попит на дорогі.

Середній клас, який раніше не економив, заходячи в супермаркет, почав обирати більш дешеве і менш якісне. Загалом близько 60% українців економлять на продуктах.

“За результатами соціологічного дослідження центру Разумкова, 44% українців визнали, що вони починають економити на харчах і шукають більш дешеві і менш якісні продукти, тому що вони не можуть звести кінці з кінцями. Приблизно дю15-16% взагалі відмовилися відповідати на це запитання. Давайте будемо відверті і розуміти, що, напевно, в них теж ситуація важка”, — каже Олег Пендзин.

Експерт пояснює: в Україні почав “розмиватися” середній клас. Люди, які ніколи не економили на продуктах, почали це робити.

“Є такі дослідження, які говорять, що коли людина багата або принаймні не економить на харчах, вона більше їсть м'яса і молочних продуктів, сирів зокрема. Бідна людина більше їсть хліба і картоплі”, — каже економіст.

Тобто середній клас почав зменшувати попит на дорогі продукти і переходити в дешеві. Але в дешевих і так “сиділа” велика кількість малозабезпеченого населенн.

“То що сталося? Мінус 30% пропозиції і плюс різко виріс попит. Ось вам ще одна причина достатньо великого росту цін, зокрема, на овочі, на хліб, на макарони, на крупи”, — каже Олег Пендзин.

Водночас протягом останнього року ціни на мʼясо виросли всього на 3%, а свинина навіть трохи подешевшала.

“Чого? Дуже просто — з м'яса попит втік в дешеві продукти: в овочі, в хліб, в макарони. Ось вам пояснення того, що сьогодні відбувається на споживчому ринку”, — пояснив експерт.

Що буде з цінами до Нового року

Ціни на продукти, за словами Олега Пендзина, зміняться найближчим часом. На них, як і кожного року, вплинуть новорічні і різдвяні свята.

“З 15-го грудня у нас почалися активні передсвяткові закупи. І людина буде бідна, нещасна, але на новорічний і різдвяний стіл в будь-якому випадку ставитиме все найкраще. Люди будуть витягати останні копійки для того, щоб і буженину, і копченості, і рибу, і ікру купити. Тому зараз, напевно, ми десь 15-го числа побачимо ріст попиту на дороговартісні продукти. Ті, що не швидко росли, зараз почнуть підтягатися”, — каже експерт.

Зокрема, за його словами, у грудні зростуть ціни на рибу, мʼясо та інші продукти до новорічного столу через зріст попиту.

Ймовірні відключення світла внаслідок російських атак по енергетиці взимку 2024-2025 року, на думку економіста, майже не вплинуть на ціни в Україні.

“Наприкінці 2022-го — на початку 2023-го року були взагалі чорні блекаути. Сильно ціни виросли в цей період на продовольство? Ні. Трошки якийсь невеликий сегмент додався, однозначно. Але, по-перше, основні видатки, які пов'язані із переведенням підприємств на

на електричну енергію, що виробляється з генераторів, ми вже пройшли”, — каже Олег Пендзин.

Бізнеси ще 2023-го року закупилися альтернативними джерелами електроенергії і пристосувалися до відключень. Тому сказати, що зараз вони раптом призвели або призведуть до стрімкого зростання цін на продовольство — не можна.

“Якусь частинку собівартості, безперечно, воно додає, тому що кіловат-година вироблена з генератора дорожча, аніж кіловатт-година вироблена на звичайній електростанції. Але точно не настільки, щоб в рази підняти ціну собівартості”, — пояснив економіст.

Як зміняться ціни 2025 року

Ціни на більшість продуктів у січні 2025 року, за словами експерта, будуть триматися на такому рівні, як вони є зараз. Серйозних зростань не буде.

А далі все буде залежати дуже багатьох факторів. По-перше, від погодних умов.

“Привезти зі складу продовольство, коли закортить, буде в два рази більше видатків на паливно мастильні матеріали — це буде коштувати гроші”, — каже Олег Пендзин.

Також зростуть ціни — чи ні, залежатиме від своєчасності і повноти виплат соціальних допомог.

“Якщо і далі нас будуть тішити якимись тисячами від Зеленського, то треба розуміти, куди основна маса людей, яка отримала 1000, з нею побіжить? Вона побіжить купляти продовольство. Тобто це той додатковий попит, який буде точно стимулювати ріст цін”, — пояснив економіст.

Продукти здорожчають в будь-якому разі

Підсумовуючи, дуже багато залежати від зовнішніх факторів. Втім ціни, за словами експерта, будуть рости у будь-якому разі.

“Ціни на овочі будуть рости просто тому що вони сьогодні вже в сховищах. Утримання в сховищах коштує грошей. Зерно в елеваторах теж коштує грошей. Тобто чим далі час буде рухатися до весни, тим дорожчими будуть овочі. Дорожчими будуть залишки врожаю 2024 року просто тому, що об'єктивно їх буде менше і якість буде гірша”, — пояснив Олег Пендзин.

Він зазначив, що кожен рік овочева група зростає в ціні незалежно від врожаю приблизно до травня — аж доки не з'являться перші надходження нового врожаю з відкритого ґрунту.

“Тому ціни рости будуть в будь-якому випадку, але динаміка росту буде напряму залежити від факторів, про які я сказав. Тобто може сильно вирости, а може вирости і помірковано”, — каже економіст.

Нагадаємо, експерт розповів, які продукти варто купити зараз, до Нового року, поки ціни нижчі.

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