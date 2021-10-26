Ціни вгору, доходи вниз: на скільки грошей тягне споживчий кошик українця

Ціни вгору, доходи вниз: на скільки грошей тягне споживчий кошик українця

Теперішні цінники на українських прилавках, прогнозують, ростимуть і далі.

Торік, за даними Держстату, базовий набір продуктів коштував 1 136 гривень. Нині деякі товари з нього вже вдвічі дорожчі.

Про те, скільки зараз грошей потягне споживчий кошик українця, що в ньому найдорожче і що у вартості набрало найбільше - 26 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, буханець хліба здорожчав на 20%. Тепер батон коштує майже 22 гривні, а український - трохи не дотягує до 25.

За даними Держстату, кілограм сала у вересні цьогоріч коштував майже 90 гривень, тоді як торік - 75.

Серед м'яса - найбільше в ціні набрала курятина. Але найдорожчим усе одно залишається яловичина. А все через те - пояснюють продавці - що виросли ціни на корми.

Найбільше в ціні за рік набрав цукор. Проти торішніх 14-ти гривень за кілограм, зараз за нього правлять уже майже 30. Цьогоріч неврожай буряка, а ще соняшника.

Олія дешевшати не буде - вона здорожчала. За рік до ціни плюс 80%.

Слід зазначити, що у середньому українці витрачають майже половину своїх доходів на харчування. Коли європейці - до 18%, американці 7%.

Споживий кошик – скільки коштує і що у вартості набрало найбільше | Новини України

Єдине, що за рік здешевшало - картопля. Загалом набір із 23 базових продуктів набрав у ціні плюс 18% і нині становить 1 348 гривень. Експерти кажуть - це ще не багато. Бо в світі він став іще дорожчим - на 27%.

Але теперішні цінники на українських прилавках, прогнозують, ростимуть і далі.

Тож на новорічний стіл українцям доведеться купувати все ще дорожче. Бо навіть базові продукти в ціні зростуть іще щонайменше на 3%.

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