Ціни вражають: скільки коштує орендувати квартиру у Києві, Львові, Ужгороді та Одесі

Експерт з нерухомості дав прогноз, що буде з цінами восени.

Постійні відключення світла суттєво впливають на ринок оренди в Україні. Станом на середину липня орендувати однокімнатну квартиру в Києві в середньому коштує 15 тисяч гривень. Ціна зросла від початку року щонайменше на 30 відсотків. Водночас попит змінюється — орендарі шукають житло з умовами для дистанційної роботи під час блекаутів.

Скільки коштує орендувати квартиру в містах України, яке житло важко здати, що буде з цінами взимку та чому можливий колапс на ринку нерухомості, у коментарі сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості Олександр Бойко.

Попит на оренду житла в Києві залишається високим. За даними порталу ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 тисяч гривень, двокімнатної — 18 тисяч. Олександр Бойко вважає, що ціни ще зростатимуть до осені, оскільки мають сезонне коливання.

“Зазвичай найбільший попит спостерігається в літній період та на початку осені, коли до міста приїжджає багато студентів та молодих спеціалістів. Водночас взимку попит може дещо знижуватися. Проте, з урахуванням поточних подій, ці тренди можуть змінюватися”, — каже експерт.

Як відключення світла впливають на ринок

За його словами, постійні відключення світла суттєво впливають на ринок оренди. Орендарі почали приділяти більше уваги надійності енергопостачання у будинках, зокрема наявності генераторів, які забезпечують резервне живлення.

“Будинки з автономними системами енергопостачання, сонячними батареями чи іншими альтернативними джерелами енергії стали значно популярнішими. Також високий попит на квартири, що розташовані на нижніх поверхах. У центральних районах Києва ціни залишаються високими через великий попит на престижне житло та розташування”, — розповів Олександр Бойко.

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За його словами, найбільший попит зараз спостерігається на однокімнатні та двокімнатні квартири з свіжим ремонтом і сучасними інтер’єрами, особливо в центрі та біля станцій метро. Орендарі також шукають житло з стабільним інтернет-з'єднанням і умовами для дистанційної роботи.

“Найважче здати квартири без ремонту або з низькою якістю житлових умов, особливо у віддалених районах. Наприклад, у будинках типу “хрущівка”, дев’ятиповерхових будинках 70-90-х років забудови. Також знизився попит на великі багатокімнатні квартири, оскільки вони коштують дорожче в утриманні”, — каже експерт.

Від початку поточного року ціни на оренду зросли щонайменше на 30%. Олександр Бойко вважає, що це обумовлено кількома факторами — зокрема збільшенням попиту на житло з хорошими умовами та стабільним енергопостачанням. За його словами, зростання цін найбільше відчувається у нових житлових комплексах.

Чому можливий колапс на ринку взимку

Експерти прогнозують можливий колапс ринку нерухомості в осінньо-зимовий період. Олександр Бойко каже, що це пов'язано з можливими проблемами в енергопостачанні, які можуть ускладнити або зробити непридатним для проживання житло вище шостого поверху, а також будинки без газу та центрального опалення.

“Ці прогнози мають під собою певні підстави. В умовах, коли є тривалі перебої з електроенергією, будинки вище шостого поверху можуть стати менш привабливими через відсутність або обмежену роботу ліфтів. Крім того, відсутність газу та центрального опалення дійсно може створити значні складнощі для мешканців, особливо в холодну пору року”, — каже експерт.

Проте, на його думку, не всі райони Києва однаково постраждають навіть у разі тривалої відсутності електроенергії. Нові житлові комплекси, оснащені автономними системами опалення та резервними генераторами, залишаться привабливими для орендарів.

Що буде з цінами на оренду восени

Що стосується цін, вони можуть продовжувати зростати у тих районах та будинках, які забезпечують стабільні умови для проживання, каже Олександр Бойко. Водночас житло, яке не відповідає базовим потребам комфорту, може суттєво втратити в ціні.

“В цілому ринок стане більш сегментованим, і ціни будуть залежати від конкретних характеристик нерухомості та її здатності забезпечити комфортні умови проживання. На мою думку, наступні місяці покажуть, наскільки критичними будуть перебої в енергопостачанні і як швидко власники нерухомості зможуть адаптувати свої об'єкти до нових умов. Це буде ключовим фактором, що вплине на ціни та попит на ринку оренди”, — розповів експерт.

Оренда квартир у містах України

За даними порталу ЛУН, найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді. Середня ціна станом на середину липня 2024 року становить 18 тисяч гривень. В інших містах України ціни такі:

Київ — 15 тис. грн

Львів — 17 тис. грн

Одеса — 7 тис. грн

Дніпро — 11 тис. грн

Ужгород — 18 тис. грн

Запоріжжя — 6 тис. грн

Івано-Франківськ — 12 тис. грн

Миколаїв — 5 тис. грн

Полтава — 12 тис. грн

Рівне — 12 тис. грн

Тернопіль — 9 тис. грн

Харків — 4 тис. грн

Хмельницький — 10 тис. грн

Чернівці — 12 тис. грн

Вінниця — 12 тис. грн

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