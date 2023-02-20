Ціни зросли на третину: деякі продукти стали дефіцитом і зникають, а від деяких - українці відмовились самі

На хлібзаводі тримають ціну і кажуть, що не чекають на прибуток, а чекають на перемогу.

Війна вкрала в нас чимало улюблених продуктів - херсонські помідори, кавуни і цибуля, мелітопольська черешня, сіль із Соледара потрапили в окупацію. Нестачу всього зразу відчув наш гаманець, бо невпинно ростуть ціни і на інші, неокуповані харчі, йдеться в ТСН.

Ціни на продукти зросли на третину, порівняно з минулим роком, тож українці почали економити, від дечого зовсім відмовились. Насамперед від м’яса і риби. Продавці м’яса на столичному ринку розповідають, що продажі впали удвічі, але яловичина і свинина здорожчали зовсім не на багато. Сало навіть подешевшало, каже пані Людмила. “Стегно – 155, лопатка – 150. Можна сказать стабільна ціна на ринку, не змінюється. Сало зараз трошки упала ціна. Є 150, є 160 , є 180 – дивлячись яке, є і по сто”, - показує товар продавчиня.

Риба в Україні майже вся імпортна, тож ціна її зросла на 40%. По-перше, через курс валюти, а по-друге – висока ціна пального. Рибу завозять вже не дешевшим шляхом, через морський порт, а фурами-холодильниками. Від риби покупці відмовляються найчастіше.

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На хлібзаводі також розповідають, цьогорічні виклики суттєво позначилися на собівартості хліба, особливо вимкнення електрики. “Зробив заміс, почалась випікатися якась партія хлібу, і вона зупиняється і це все брак, і всю цю продукцію потрібно викидати фактично”, - розповідає директор хлібзаводу Ярослав Федоренко.

Купівля генераторів, витрати на пальне, ненормовану працю та підвищена собівартість інгредієнтів тисне на ціну хліба. “Сорок відсотків, 60 відсотків – це реально на скільки хліб повинен був зрости. Такого не відбулося. На сьогодні десь 20 відсотків ми не до збільшуємо ціну. Ми не чекаємо прибуток, ми чекаємо перемогу”, - додає Ярослав.

За минулий рік реальні доходи українців зменшилися на 25 відсотків, пояснюють економісти. Тому споживчий кошик змінився – їмо більше картоплі, хліба і макаронів.

Ціна фруктів на ярмарку, не менш кусюча за деякі овочі. Капуста і буряк зросли не набагато, картопля найдешевша з усіх овочів борщового набору. А от яйця на ярмарку можна знайти і подешевше, ніж у магазині - по 60, і навіть по 57 гривень за десяток.

Ціни на яйця підлетіли так стрімко через втрату птахофабрик на півдні та сході країни. Нема курей, немає і яєць, що і зумовило небувалий дефіцит. Зараз ціну тримає паливно-генераторний бум.

Аби тримати стабільну кількість виробництва яєць великі підприємства вкладають у пальне та генератори. Тому зниження вартості очікувати не варто. До того ж до ціни продуктів додаються і витрати супермаркетів. “Більшість магазинів вже обладнана генераторами, 72 відсотка. Це дорожче для нашої галузі, дорожче обслуговувати генератори”, - каже голова правління асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Український овоч, який вже зникає подекуди в магазинах – це звичайна цибуля. Цінність херсонської цибулі – у зберіганні. Вона менше натягує вологу і тому не так швидко псується. На ринках її візуально мало і вона по 50 гривень за кіло. “35 відсотків цибулі йшло з Херсонщини, вона не прийшла, 15% цибулі йшло з Запорізької області, вона не прийшла”, - каже економіст Олег Пендзин.

Тому утворився дефіцит цибулі. Ще два тижні тому в супермаркетах можна було купити цибулю по 36-37 гривень, а зараз - її немає. Є біла по 89, шалот по 100. Утім по-троху вже надходить цибуля з Польщі і Туреччини, тож ціна має трохи стабілізуватися.

Загальний тренд – ціни знижуватися не будуть. Це зумовлено лише інфляцією, на 23-й рік вона буде на рівні 30 відсотків.

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